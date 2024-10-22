Земле надоело исправлять ошибки людей: деревья больше не могут эффективно поглощать CO2

Результаты нового исследования показывают, что несмотря на попытки деревьев поглощать углерод, уровни парниковых выбросов все равно резко выросли.

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В последнее время все больше ученых говорят о климатическом кризисе и его последствиях для планеты. Мир уже столкнулся с невероятными волнами жары и засухи, но исследователи считают, что это может быть лишь началом, пишет Science Alert.

В прошлом 2023 году ученые зафиксировали рекордные выбросы углерода и теперь считают, что они могут быть признаком того, что системы поглощения углерода на планете терпят неудачу. Поскольку прошлогодний рост выбросов углекислого газа сопровождался рекордной жарой, международная группа исследователей считает, что высокие температуры, вероятно, оказывают сильное негативное влияние на способность наземных экосистем поглощать углерод.

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Предыдущие исследования показали, что океанические и наземные процессы ранее поглощали около половины всех антропогенных выбросов углерода. Исследователи опасаются, что возможность такого невероятного снижения емкости поглощения углерода является серьезной причиной для беспокойства.

По словам директора Потсдамского института исследований воздействия на климат Йохана Рокстрема, до сих пор природа уравновешивала наше злоупотребление, но, похоже, этому приходит конец. Основная проблема заключается в том, что современные климатические модели не учитывают коллапс поглотителей углерода — это может объяснить, почему глобальное потепление происходит быстрее. Чем прогнозировалось.

Ранее ученые предполагали, что это может быть связано с ошибками калибровки, сокращением теплоотражающих аэрозолей в результате изменения правил судоходства или чего-то еще. Теперь у них появилась новая теория: эколог Университета Цинхуа Пю Кэ считают, что наземные поглотители углерода попросту остановились, по крайней мере это произошло временно, в 2023 году.

Они обнаружили, что, хотя выбросы CO2 увеличились всего на 0,6 процента с предыдущего года, рост, обнаруженный в атмосфере над станцией Мауна-Лоа, был на ошеломляющие 86% в сравнении с 2022 годом. Увы, другие исследования также показывают, что способности океана поглощать углерод также находится под вопросом.

По мнению команды, такие результаты выглядят тревожно, так как приземная температура растет, в результате тропические леса Амазонки, годами страдающие от засух и пожаров, внесли наибольший вклад в ежегодное глобальное поглощение на суше. Если засухи и лесные пожары, вызванные изменением климата, в первую очередь ответственны за потерю наземных поглотителей углерода, проблема может быть временной. Но, ученые прогнозируют, что большая часть нанесенного ущерба, вероятно, будет долгосрочной.

Команда также обнаружила, что лишь бассейн Конго за последние годы произвел меньше углерода, чем поглотил. Поскольку попытки найти решения в области технологий все еще продолжаются, естественные способности Земли поглощать углерод остаются единственным шансом на выживание планеты.

Ранее Фокус писал о том, что океан устал подчищать за людьми: он может вернуть обратно весь СО2, который удерживает.