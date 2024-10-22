Землі набридло виправляти помилки людей: дерева більше не можуть ефективно поглинати CO2

Результати нового дослідження показують, що попри спроби дерев поглинати вуглець, рівні парникових викидів все одно різко зросли.

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Останнім часом дедалі більше вчених говорять про кліматичну кризу та її наслідки для планети. Світ уже зіткнувся з неймовірними хвилями спеки та посухи, але дослідники вважають, що це може бути лише початком, пише Science Alert.

Минулого 2023 року вчені зафіксували рекордні викиди вуглецю і тепер вважають, що вони можуть бути ознакою того, що системи поглинання вуглецю на планеті зазнають невдачі. Оскільки торішнє зростання викидів вуглекислого газу супроводжувалося рекордною спекою, міжнародна група дослідників вважає, що високі температури, ймовірно, чинять сильний негативний вплив на здатність наземних екосистем поглинати вуглець.

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Попередні дослідження показали, що океанічні та наземні процеси раніше поглинали близько половини всіх антропогенних викидів вуглецю. Дослідники побоюються, що можливість такого неймовірного зниження місткості поглинання вуглецю є серйозною причиною для занепокоєння.

За словами директора Потсдамського інституту досліджень впливу на клімат Йохана Рокстрема, досі природа врівноважувала наше зловживання, але, схоже, цьому приходить кінець. Основна проблема полягає в тому, що сучасні кліматичні моделі не враховують колапс поглиначів вуглецю — це може пояснити, чому глобальне потепління відбувається швидше. Чим прогнозувалося.

Раніше вчені припускали, що це може бути пов'язано з помилками калібрування, скороченням тепловідбивних аерозолів унаслідок зміни правил судноплавства або чогось ще. Тепер у них з'явилася нова теорія: екологиня Університету Цінхуа Пю Ке вважають, що наземні поглиначі вуглецю просто зупинилися, принаймні це сталося тимчасово, у 2023 році.

Вони виявили, що, хоча викиди CO2 збільшилися лише на 0,6 відсотка з попереднього року, зростання, виявлене в атмосфері над станцією Мауна-Лоа, було на приголомшливі 86%, як порівняти з 2022 роком. На жаль, інші дослідження також показують, що здатність океану поглинати вуглець також перебуває під питанням.

На думку команди, такі результати виглядають тривожно, тому що приземна температура зростає, внаслідок чого тропічні ліси Амазонки, які роками страждають від посух і пожеж, зробили найбільший внесок у щорічне глобальне поглинання на суші. Якщо посухи та лісові пожежі, спричинені зміною клімату, насамперед відповідальні за втрату наземних поглиначів вуглецю, проблема може бути тимчасовою. Але, вчені прогнозують, що більша частина завданих збитків, ймовірно, буде довгостроковою.

Команда також виявила, що лише басейн Конго за останні роки виробив менше вуглецю, ніж поглинув. Оскільки спроби знайти рішення в галузі технологій все ще тривають, природні здатності Землі поглинати вуглець залишаються єдиним шансом на виживання планети.

Раніше Фокус писав про те, що океан втомився підчищати за людьми: він може повернути назад весь CO2, який утримує.