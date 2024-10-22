Странные следы динозавра размером с воробья проливают свет на происхождение полета (фото)

Исследователи считают, что крошечные ископаемые следы, обнаруженные при раскопках, раскрывают новые способы использования крыльев динозаврами.

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В ходе экспедиции команда из Университета Мэриленда в США обнаружила странные ископаемые следы крошечного пернатого динозавра размером не больше муравья. Следы были найдены в Южной Корее и, как считают ученые, могут пролить свет на происхождение полета, пишет Independent.

По словам соавтора команды, палеонтолога Томаса Хольца, они с коллегами назвали динозавра Dromaeosauriformipes rarus. Известно, что он был миниатюрным двупалым хищником, но ученые были озадачены следами, которые он оставлял за собой. Эти следы казались загадочными, так как были чрезвычайно крохотными, но находились далеко друг от друга.

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Простыми словам, динозавр не просто бегал по земле, а также использовал странный механизм: ученые считают, что этот вид проложил путь к современному полету, который мы наблюдаем у современных птиц. Исследователи также нашли доказательства того, что динозавр махал своими оперенными руками, что помогало ему достичь подъемной силы — в результате он мог двигаться быстрее, чем если бы полагался только на силу своих ног.

Этот любопытный механизм движения называется "бегом с взмахами" и представляет собой что-то между бегом и полетом. Ученые считают, что такой способ передвижения позволял динозаврам достаточно силы, чтобы рывками отрываться от земли. Хотя сила от движения, вероятно, позволила бы динозавру, предку современных птиц, взбежать на дерево, этого было недостаточно для полноценного полета, говорят ученые.

По словам другого соавтора исследования Майкла Питтмана, это открытие позволяет ученым положить конец спору о том, использовали ли доптичьи динозавры свои руки для передвижения до того, как полноценно развился полет. В дальнейшем ученые также надеются раскрыть недостающие детали, например, у каких видов были подобные способности и в какой степени они были развиты.

Вероятный путь динозавра D. Rarus, оставившего следы Фото: PNAS

Отметим, что ученые изначально считали, что окаменелые следы могли быть оставлены длинным динозавром с ногами, похожими на ходули. Позже они также проверили теорию о том, что древний хищник, вероятно, мог быть чрезвычайно быстрым.

После оценки высоты бедра динозавра они подсчитали, что скорость, необходимая для достижения длинных шагов, составит около 10,5 метров в секунду. Увы, это больше скорости любого из ныне живущих на планете животных, в том числе страуса и гепарда — в результате предположение посчитали маловероятным.

Позже ученые установили, что следы были оставлены динозавром на значительно меньших скоростях. Когда динозавр удлинял длину своего шага, он использовал силу, создаваемую взмахами его пернатых рук. Команда считает, что уникальные следы были оставлены "в середине" взлета или приземления динозавра.

По словам Хольца, это значит, что происхождение полета в действительности может не просто быть бинарным, а и спектром. Простыми словами, это немного похоже на приземление самолета, когда он немного подпрыгивает во время приземления на взлетно-посадочной полосе.

Ранее Фокус писал о том, как за 200 лет изменились динозавры.