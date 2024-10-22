Дивні сліди динозавра розміром із горобця проливають світло на походження польоту (фото)

Дослідники вважають, що крихітні викопні сліди, виявлені під час розкопок, розкривають нові способи використання крил динозаврами.

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Під час експедиції команда з Університету Мериленду в США виявила дивні викопні сліди крихітного пернатого динозавра розміром не більше за мураху. Сліди були знайдені в Південній Кореї й, як вважають вчені, можуть пролити світло на походження польоту, пише Independent.

За словами співавтора команди, палеонтолога Томаса Хольца, вони з колегами назвали динозавра Dromaeosauriformipes rarus. Відомо, що він був мініатюрним двопалим хижаком, але вчені були спантеличені слідами, які він залишав за собою. Ці сліди здавалися загадковими, оскільки були надзвичайно крихітними, але знаходилися далеко один від одного.

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Простими словами, динозавр не просто бігав по землі, а також використовував дивний механізм: вчені вважають, що цей вид проклав шлях до сучасного польоту, який ми спостерігаємо у сучасних птахів. Дослідники також знайшли докази того, що динозавр махав своїми опереними руками, що допомагало йому досягти підіймальної сили — унаслідок цього він міг рухатися швидше, ніж якби покладався тільки на силу своїх ніг.

Цей цікавий механізм руху називається "бігом зі змахами" і являє собою щось між бігом і польотом. Вчені вважають, що такий спосіб пересування дозволяв динозаврам достатньо сили, щоб ривками відриватися від землі. Хоча сила від руху, ймовірно, дозволила б динозавру, предку сучасних птахів, вибігти на дерево, цього було недостатньо для повноцінного польоту, кажуть науковці.

За словами іншого співавтора дослідження Майкла Піттмана, це відкриття дає змогу вченим покласти край суперечці про те, чи використовували доптичі динозаври свої руки для пересування до того, як повноцінно розвинувся політ. Надалі вчені також сподіваються розкрити деталі, яких бракує, наприклад, у яких видів були подібні здібності і якою мірою вони були розвинені.

Імовірний шлях динозавра D. Rarus, який залишив сліди Фото: PNAS

Зазначимо, що вчені спочатку вважали, що скам'янілі сліди могли бути залишені довгим динозавром із ногами, схожими на ходилиці. Пізніше вони також перевірили теорію про те, що древній хижак, ймовірно, міг бути надзвичайно швидким.

Після оцінки висоти стегна динозавра вони підрахували, що швидкість, необхідна для досягнення довгих кроків, становитиме близько 10,5 метрів на секунду. На жаль, це більше за швидкість будь-кого з тварин, які нині живуть на планеті, зокрема страуса і гепарда — в результаті припущення визнали малоймовірним.

Пізніше вчені встановили, що сліди були залишені динозавром на значно менших швидкостях. Коли динозавр подовжував довжину свого кроку, він використовував силу, створювану помахами його пернатих рук. Команда вважає, що унікальні сліди були залишені "в середині" зльоту або приземлення динозавра.

За словами Хольца, це означає, що походження польоту насправді може не просто бути бінарним, а й спектром. Простими словами, це трохи схоже на приземлення літака, коли він трохи підстрибує під час приземлення на злітно-посадковій смузі.

Раніше Фокус писав про те, як за 200 років змінилися динозаври.