Церера и Веста: раскрыт секрет странных особенностей безвоздушных миров Солнечной системы (фото)

Результаты исследования имеют большое значение для определения наличия воды под поверхностью, казалось бы, полностью сухих миров.

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С 2011-го по 2018 год космический аппарат Dawn изучал два самых крупных объекта в главном поясе астероидов – Цереру (карликовая планета, которая раньше считалась астероидом) и Весту (астероид). Изучение подобных объектов может помочь выяснить, как происходило формирование Солнечной системы более 4,5 млрд лет назад, ведь астероиды являются остатками этого процесса. Церера в основном состоит из льда, а Веста — из камня, а потому именно они стали целью наблюдений. Аппарат Dawn обнаружил несколько интересных особенностей на поверхностях этих объектов. Среди них были загадочные потоки, которые наблюдаются на других безвоздушных телах, таких, как спутник Юпитера Европа. Авторы нового исследования, опубликованного в The Planetary Science Journal, смогли объяснить наличие этих особенностей. Ученые выяснили, что условия после падения более мелких астероидов на поверхность безвоздушных тел могут временно создавать жидкие солевые растворы, которые текут по поверхности и создают разные геологические особенности, пишет Universe Today.

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На поверхность безвоздушных тел, то есть объектов без атмосферы, часто падают астероиды и метеориты, которые создают кратеры и вызывают образование временной атмосферы. На ледяных телах или телах с достаточным количеством летучих элементов данные удары вызывают временный выброс жидкой воды. Но вода и другие летучие вещества (например, аммиак, углекислый газ, метан) теряют устойчивость в условиях вакуума. Ученые изучили, как долго жидкость может потенциально течь по поверхности безвоздушных тел, таких, как Церера и Веста, до того, как снова замерзнуть.

Церера Фото: wikipedia

Для этого ученые смоделировали давление, которое испытывает лед на Весте после удара метеорита, и сколько времени потребуется жидкости, вброшенной из-под поверхности, чтобы снова замерзнуть. Предполагается, что лед под поверхностью безвоздушного мира может быть выброшен и растаять в результате удара астероида или метеорита. После этого жидкость может течь по стенкам кратера и создавать отчетливые поверхностные структуры.

Ученые поместили заполненные жидкостью контейнеры для образцов в специальную камеру, чтобы смоделировать быстрое падение давления, которое происходит после удара по безвоздушным телам. При этом они смогли смоделировать, как ведет себя жидкость, когда рассеивается временная атмосфера, созданная ударом. Согласно результатам, падение давления было настолько быстрым, что жидкости быстро расширились, выбрасывая материал из контейнеров для образцов.

Веста Фото: NASA

По словам ученых, они обнаружили, что чистая вода слишком быстро замерзала в вакууме, чтобы вызвать значимые изменения, но смеси соли и воды, оставались жидкими и текучими в течение как минимум одного часа. Этого достаточно, чтобы солевой раствор изменил стенки кратера и сформировал уникальные геологические особенности на безвоздушных телах.

Результаты исследования могут помочь объяснить происхождение подобных особенностей на других безвоздушных телах, таких как Европа, спутник Юпитера. Они также могут пролить свет процессы, происходящие после падения астероидов, на мирах с тонкой атмосферой, как, например, Марс. Наконец, результаты исследование может подтвердить существование подповерхностной воды в других мирах по всей Солнечной системе. Ученые считают, что многих спутниках планет существует жидкая вода под их ледяными поверхностями, но ее нужно еще обнаружить.

Спутник Юпитера Европа Фото: NASA

Как уже писал Фокус, обнаружен новый процесс создания звезд и это бросает вызов существующим теориям. Ученые выяснили, что массивные звезды рождаются в результате очень быстрого гравитационного сжатия, что противоречит модели турбулентного ядра.

Также Фокус писал о том, что марсоход Perseverance пошел по скользкой дорожке и внизу его поджидает головокружительный обрыв. Аппарат NASA оказался на одном из самых сложных отрезков своего пути по Красной планете.