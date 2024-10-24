Заглянуть в паспорт Земли: когда на самом деле в Солнечной системе появилась наша планета

Исследователи рассказали, как высчитали возраст Земли и сколько на самом деле лет нашей планете.

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Если представить всю историю Земли как один день, люди не появились бы на ней до последних нескольких секунд перед полночью. Наш вид существует всего несколько сотен тысяч лет, что не сопоставимо с возрастом всей планеты — фактически человечество представляет лишь крохотную часть истории Земли, пишет Live Science.

Так сколько же на самом деле лет нашей планете и как мы вообще узнали ее возраст? Исследователи считают, что Земля образовалась около 4,54 миллиарда лет назад, всего через 10 миллионов лет после рождения Солнечной системы. Это произошло после того, как облако газа сжалось, образовав Солнце, но части этого облака остались и позже сформировали планеты.

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По словам астронома из Американского музея естественной истории и Нью-Йоркского университета Марка Попинчалка, ранние солнечные системы можно сравнить с пиццей. Если газовое облако, сформировавшее звезду, представляет собой шарик теста, то изначально оно может быть как капля, однако оно также будет иметь и некоторое начальное вращение. Звезда формируется из 99% начального "теста", но оставшийся 1% все еще будет иметь некоторое вращение. При достаточном количестве времени оно расплющится, как пицца вокруг звезды — по сути, именно из этого 1% теста и будут сформированы все планеты.

Исследователи отмечают, что ранняя Земля мало была похожа на то, какой мы ее знаем сегодня — о пышном зеленом мире речи не шло. Когда планета образовалась, она все еще была расплавленной из-за столкновений, которые ее и создали. Более тяжелые частицы, такие как железо, опустились, чтобы сформировать ядро нашей планеты, а более легкие элементы поднялись на поверхность. В конечном итоге сформировалась слоистая планета с ядром, мантией и корой.

Как только Солнечная система успокоилась, все меньше астероидов врезалось в Землю, затем образовались океаны, а жизнь на планете появилась почти сразу. По словам Попинчалка, история людей на Земле чрезвычайно мала, однако история клеточной жизни насчитывает около 3,5 миллиарда лет, а последние исследования указывают на то, что ее возраст и вовсе может составлять около 4,2 миллиарда лет.

Как же ученым удалось рассчитать возраст планеты? Всем этим мы обязаны недрам Земли под нашими ногами. Именно камни являются ключом к определению возраста Земли и того, какой она была в прошлом. Ученые используют радиометрическое датирование, анализирующее количество различных радиоактивных элементов, чтобы определить возраст камня. Увы, Земля весьма оживленное и активное место, а потому бывает сложно обнаружить камни, оставшиеся со времен формирования нашей планеты — вулканы, выветривание и геологические процессы не содействуют этому.

В то же время Луна образовалась в результате столкновения с нашей планетой в младенчестве, и у нее нет надоедливой тектоники плит, как у Земли. Образцы лунных пород эпохи Аполлона помогли уточнить оценку возраста нашей планеты, а новые образцы из миссий, дополняют наше понимание истории Луны.

Ранее Фокус писал о том, что жизнь на планете в начале своего пути была разнообразнее, чем считалось.