Зазирнути в паспорт Землі: коли насправді в Сонячній системі з'явилася наша планета

Дослідники розповіли, як вирахували вік Землі та скільки насправді років нашій планеті.

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Якщо уявити всю історію Землі як один день, люди не з'явилися б на ній до останніх кількох секунд перед північчю. Наш вид існує всього кілька сотень тисяч років, що не можна порівняти з віком усієї планети — фактично людство становить лише крихітну частину історії Землі, пише Live Science.

То скільки ж насправді років нашій планеті і як ми взагалі дізналися її вік? Дослідники вважають, що Земля утворилася близько 4,54 мільярда років тому, всього через 10 мільйонів років після народження Сонячної системи. Це сталося після того, як хмара газу стиснулася, утворивши Сонце, але частини цієї хмари залишилися і пізніше сформували планети.

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За словами астронома з Американського музею природної історії та Нью-Йоркського університету Марка Попінчалка, ранні сонячні системи можна порівняти з піцою. Якщо газова хмара, що сформувала зірку, є кулькою тіста, то спочатку вона може бути як крапля, однак вона також матиме і деяке початкове обертання. Зірка формується з 99% початкового "тіста", але 1%, що залишився, все ще матиме деяке обертання. За достатньої кількості часу воно розплющиться, як піца довкола зірки — по суті, саме з цього 1% тіста і будуть сформовані всі планети.

Дослідники зазначають, що рання Земля мало була схожа на те, якою ми її знаємо сьогодні — про пишний зелений світ не йшлося. Коли планета утворилася, вона все ще була розплавленою через зіткнення, які її й створили. Важчі частинки, такі як залізо, опустилися, щоб сформувати ядро нашої планети, а легші елементи піднялися на поверхню. Зрештою сформувалася шарувата планета з ядром, мантією і корою.

Щойно Сонячна система заспокоїлася, дедалі менше астероїдів врізалося в Землю, потім утворилися океани, а життя на планеті з'явилося майже одразу. За словами Попінчалка, історія людей на Землі надзвичайно мала, проте історія клітинного життя налічує близько 3,5 мільярда років, а останні дослідження вказують на те, що його вік і зовсім може становити близько 4,2 мільярда років.

Як же вченим вдалося розрахувати вік планети? Усім цим ми завдячуємо надрам Землі під нашими ногами. Саме камені є ключем до визначення віку Землі та того, якою вона була в минулому. Вчені використовують радіометричне датування, що аналізує кількість різних радіоактивних елементів, щоб визначити вік каменю. На жаль, Земля вельми жваве й активне місце, а тому буває складно виявити камені, що залишилися з часів формування нашої планети, — вулкани, вивітрювання і геологічні процеси не сприяють цьому.

Водночас Місяць утворився внаслідок зіткнення з нашою планетою в дитинстві, і він не має надокучливої тектоніки плит, як Земля. Зразки місячних порід епохи Аполлона допомогли уточнити оцінку віку нашої планети, а нові зразки з місій, що відбулися, доповнюють наше розуміння історії Місяця.

Раніше Фокус писав про те, що життя на планеті на початку свого шляху було різноманітнішим, ніж вважалося.