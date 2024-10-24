Ориентируются в пространстве и умны: неизвестный ранее грибок удивил "жутким интеллектом"

Японские ученые были весьма озадачены, обнаружив, что неизвестный ранее грибок способен распознавать формы, а также передавать информацию остальным.

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Любопытное открытие сделала группа исследователей из Японии, изучая неизвестный ранее грибок Phanerochaete velutina. Ученые обнаружили, что он способен не только распознавать формы, но также передает информацию об окружающей среде по всей своей грибковой сети, пишет Futurism.

По словам соавтора исследования, доцента кафедры лесной экологии Университета Тохоку Ю Фукасавы, они с коллегами были удивлены, когда обнаружили, насколько способным оказался грибок: у него была память, он быстро учился и даже мог принимать решения.

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Чтобы подтвердить свои догадки, ученые провели серию экспериментов: грибок поместили в небольшие деревянные бруски разной формы и позволили сети мицелия P. velutina, которая обычно питается персиковыми и нектариновыми деревьями, процветать на них.

Результаты поразительны: мицелий, вероятно, принимал решения в зависимости от расположения блоков, а не просто распространялся из центральной точки, что, по мнению команды, предполагает наличие элементарного уровня интеллекта. Но, это еще не все.

Эксперименты показывают, что блоки были расположены крест-накрест, мицелий распознавал самые внешние блоки и, похоже, передавал расположение остальной части сети. А когда блоки были размещены в круговом расположении, мицелий так и не потрудился проникнуть в центр, что говорит о том, что он понял, что там нет никаких блоков.

По словам Фукасавы, результате экспериментов свидетельствуют о том, что грибной мицелий может "распознавать" разницу в пространственном расположении деревянных блоков в рамках своей активности по расположению древесины.

Авторы исследования надеются, что полученные результаты могут привести к прогрессу в различных областях: от изучения микроскопических организмов до биологических компьютеров. Кроме того, результаты команды могут повлиять на изучение примитивного интеллекта у организмов, у которых полностью отсутствует мозг, а также их воздействии на окружающую среду и разработку биокомпьютеров.

Ранее Фокус писал о том, могут ли грибы начать зомби-апокалипсис, порабощающие и пожирающие мозг.