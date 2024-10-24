Орієнтуються в просторі та розумні: невідомий раніше грибок здивував "моторошним інтелектом"

Японські вчені були вельми спантеличені, виявивши, що невідомий раніше грибок здатний розпізнавати форми, а також передавати інформацію іншим.

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Цікаве відкриття зробила група дослідників з Японії, вивчаючи невідомий раніше грибок Phanerochaete velutina. Вчені виявили, що він здатний не тільки розпізнавати форми, але також передає інформацію про навколишнє середовище по всій своїй грибковій мережі, пише Futurism.

За словами співавтора дослідження, доцента кафедри лісової екології Університету Тохоку Ю Фукасави, вони з колегами були здивовані, коли виявили, наскільки здібним виявився грибок: він мав пам'ять, швидко навчався і навіть міг ухвалювати рішення.

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Щоб підтвердити свої здогадки, вчені провели серію експериментів: грибок помістили в невеликі дерев'яні бруски різної форми та дозволили мережі міцелію P. velutina, що зазвичай живиться персиковими та нектариновими деревами, процвітати на них.

Результати вражають: міцелій, ймовірно, ухвалював рішення залежно від розташування блоків, а не просто поширювався з центральної точки, що, на думку команди, передбачає наявність елементарного рівня інтелекту. Але, це ще не все.

Експерименти показують, що коли блоки були розташовані хрест-навхрест, міцелій розпізнавав зовнішні блоки й, схоже, передавав розташування решти мережі. А коли блоки були розміщені в круговому розташуванні, міцелій так і не потрудився проникнути в центр, що свідчить про те, що він зрозумів, що там немає ніяких блоків.

За словами Фукасави, результати експериментів свідчать про те, що грибний міцелій може "розпізнавати" різницю в просторовому розташуванні дерев'яних блоків у рамках своєї активності з розташування деревини.

Автори дослідження сподіваються, що отримані результати можуть призвести до прогресу в різних галузях: від вивчення мікроскопічних організмів до біологічних комп'ютерів. Крім того, результати команди можуть вплинути на вивчення примітивного інтелекту в організмів, у яких повністю відсутній мозок, а також їхній вплив на навколишнє середовище та розробку біокомп'ютерів.

Раніше Фокус писав про те, чи можуть гриби почати зомбі-апокаліпсис, що поневолюють і пожирають мозок.