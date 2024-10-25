В Греции нашли священный артефакт Александра Македонского: он делал богами древних царей (фото)

Исследователи обнаружили знаменитую пурпурную тунику Александра Великого, которая стала символом его власти.

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Археологи нашли в Македонии фрагмент пурпурной ткани, которая являлась священным хитоном или туникой. Ученые предполагают, что она могла принадлежать Александру Македонскому, пишет Ancient Origins.

Команда археологов нашла хлопчатобумажную ткань, которая была окрашена в пурпурный цвет, одежду такого цвета носили персидские цари. Александр Македонский принял эту традицию после своей победы над Дарием III.

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Отмечается, что клочок ткани была найдена в золотом склепе Гробницы II вместе с останками мужчины, захороненным в золотом венке.

После ряда исследований ученые выяснили, что материал, из которого была пошита туника, является хлопком, который был очень редким в то время.

Известно, что туника Александра Македонского была окрашена в так называемый "тирский пурпур" — цвет, который могли носить только короли древности. Цвет подчеркивал власть правителя, а в некоторых случаях его божественное происхождение.

Остатки пурпурной туники Александра Македонского Фото: A. Bartsiokas/Journal of Field Archaeology

Что же касается самой гробницы, расположенной в Большом кургане Вергины, является предметом споров о том, кто же на самом деле там похоронен.

Некоторые предполагают, что артефакты из гробницы принадлежали Филиппу II, отцу Александра. Но новое исследование показывает, что артефакты могли принадлежать Александру Великому или же его брату Филиппу III Арридею, который унаследовал некоторые королевские символы Александра после его смерти.

В гробнице также нашли золотую диадему, скипетр и золотой венец с дубовыми листьями, что соответствует списку регалий Александра, которые упоминаются в исторических текстах.

Наличие царской туники было очень важным открытием, так как эта одежда имела глубокое символическое значение при персидском дворе. Пурпурную тунику с белой полосой по центру могли носить только персидские цари. Решение Александра носить такую же было преднамеренным актом, который должен был свидетельствовать о его превосходстве над Персидской империей.

На фризе гробницы также имеется сцена, на которой изображается охотник, и ученые предполагают, что это и есть Александр, одетый в ту самую пурпурную тунику.

Александр сделал хитон важной частью своего императорского образа, смешав в нем элементы из разных культур, чтобы утвердить свою власть над всей империей.

Напомним, Александр Македонский умер в возрасте 32 лет, оставив после себя огромную империю. Но были у него наследники, чтобы править ею?