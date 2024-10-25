У Греції знайшли священний артефакт Олександра Македонського: він робив богами стародавніх царів (фото)

Дослідники виявили знамениту пурпурову туніку Олександра Великого, яка стала символом його влади.

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Археологи знайшли в Македонії фрагмент пурпурової тканини, яка була священним хітоном або тунікою. Вчені припускають, що вона могла належати Олександру Македонському, пише Ancient Origins.

Команда археологів знайшла бавовняну тканину, яка була пофарбована в пурпурний колір, такий одяг носили перські царі. Олександр Македонський прийняв цю традицію після своєї перемоги над Дарієм III.

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Зазначається, що клаптик тканини було знайдено в золотому склепі Гробниці II разом із останками чоловіка, похованого у золотому вінку.

Після низки досліджень учені з'ясували, що матеріал, з якого було пошито туніку, є бавовною, яка була дуже рідкісною на той час.

Відомо, що туніка Олександра Македонського була пофарбована в так званий "тирський пурпур" — колір, який могли носити тільки королі давнини. Колір підкреслював владу правителя, а в деяких випадках його божественне походження.

Залишки пурпурової туніки Олександра Македонського Фото: A. Bartsiokas/Journal of Field Archaeology

Щодо самої гробниці, розташованої у Великому кургані Вергіни, вона є предметом суперечок про те, хто ж насправді там похований.

Дехто припускає, що артефакти з гробниці належали Філіпу II, батькові Олександра. Але нове дослідження показує, що артефакти могли належати Олександру Великому або ж його братові Філіпу III Аррідею, який успадкував деякі королівські символи Олександра після його смерті.

У гробниці також знайшли золоту діадему, скіпетр і золотий вінець із дубовим листям, що відповідає списку регалій Олександра, які згадуються в історичних текстах.

Наявність царської туніки була дуже важливим відкриттям, оскільки цей одяг мав глибоке символічне значення при перському дворі. Пурпурову туніку з білою смугою по центру могли носити тільки перські царі. Рішення Олександра носити таку саму було навмисним актом, який мав свідчити про його перевагу над Перською імперією.

На фризі гробниці також є сцена, на якій зображено мисливця, і вчені припускають, що це і є Олександр, одягнений у ту саму пурпурову туніку.

Олександр зробив хітон важливою частиною свого імператорського образу, змішавши в ньому елементи з різних культур, щоб затвердити свою владу над усією імперією.

Нагадаємо, Олександр Македонський помер у віці 32 років, залишивши після себе величезну імперію. Але чи були в нього спадкоємці, щоби правити нею?