Древнейшая пирамида в истории или жерло вулкана: почему ученые спорят о Гунунг-Паданге

История вокруг сакрального места Гунунг-Паданга в Индонезии не утихает на протяжении десятилетий. Одни считают ее старейшей пирамидой в истории человечества, а скептики приводят убедительные аргументы о другом историческом и геологическом значении этой локации.

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Дискуссии относительно того, какая пирамида в мире является самой древней, продолжаются. Однако статья в профильном историческом журнале Archeological Prospection утверждает, что таким местом может быть Гунунг-Паданг в Индонезии, пишет британское издание Metro.

СМИ пишет, что именно пирамиду Джосера в Египте, построенную примерно в 2600 году до нашей эры, считали древнейшей. Однако согласно материалам статьи, упомянутому объекту в Индонезии может быть не менее 9000 лет, а отдельные ее части датируются 25 000 лет.

Гунунг-Паданг (фото: Getty Images)

Гунунг-Паданг означает дословно "гора просветления", которую люди посещали на протяжении сотен лет. Найденные фрагменты керамики, датируемые 45 годом до н.э., были обнаружены на разбросанных террасах и похожих на столбы скалах.

Медиа пишет, что группа исследователей из Института наук Индонезии во главе с геологом Дэнни Хилманом Натавиджаджой считает, что Гунунг-Паданг построила "высокоразвитая цивилизация", а этот объект "может быть старше египетских пирамид".

"Это открытие ставит под сомнение общепринятое мнение о том, что человеческая цивилизация и развитие передовых строительных технологий возникли только в теплый период раннего голоцена или в начале неолита, с появлением сельского хозяйства примерно 11 000 лет назад", — говорится в исследовании Archeological Prospection.

По мнению исследователей, данные из Гунунг-Паданг и других мест свидетельствуют о том, что передовые строительные методы уже существовали, когда, "возможно, еще не было изобретено сельское хозяйство".

Гунунг-Паданг (фото: Getty Images)

Однако далеко не все разделяют мнения исследователей. Еще в 2013 году издание The Guardian написало, что группа из 34 индонезийских ученых подписала петицию, в которой поставили под сомнение мотивы и методы команды Дэнни Хилмана Натавиджаджи. Они говорят, что исследование осуществлялось без "соблюдения научных норм исследования".

Критики считают, что раскопки угрожают сохранению существующего места, и намекают, что следует привлечь археологов, а не геологов. Один из них, вулканолог Сутикно Бронто, говорит, что Гунунг-Паданг — это просто "кратер ближайшего вулкана, а не древняя пирамида".

Другие скептики еще более жесткие в своих высказываниях. Один неназванный археолог говорит, что к популяризации такого мнения были причастны местные политики, которым выгодны такие спекуляции с целью набирать себе политический рейтинг.

"В пещере Павон в Падаларанга [примерно 45 км от Гунун-Паданга] мы с коллегами нашли человеческие кости и инструменты, сделанные из костей. Им примерно 9,5 тыс. лет назад, то есть их создали около 7 тыс. лет до нашей эры. Итак, если в 7 тысячелетии до н.э. люди могли производить только орудия из костей, то как они могли получить технологию построения пирамиды 20 тыс. лет назад?", — спрашивает специалист.

Напомним, Фокус сообщал, что в Мексике обвалилась древняя пирамида, такое случалось перед бедой. Длительная засуха и последовавшие за ней проливные дожди почти разрушили объект культурного наследия.

Также мы писали о том, какой народ первым начал возводить пирамиды. Когда мы слышим слово "пирамиды", наши мысли сразу возвращаются к Египту, однако пирамиды разбросаны по всему миру: Америке, Европе, Азии и Индии.