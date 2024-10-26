Найдревніша піраміда в історії чи жерло вулкана: чому вчені сперечаються про Гунунг-Паданг

Історія сакрального місця Гунунг-Паданга в Індонезії не вщухає протягом десятиліть. Одні вважають її найстарішою пірамідою в історії людства, а скептики наводять переконливі аргументи про інше історичне та геологічне значення цієї локації.

Related video

Дискусії щодо того, яка піраміда у світі є найдревнішою, продовжують тривати. Однак стаття у профільному історичному журналі Archeological Prospection стверджує, що таким місцем може бути Гунунг-Паданг в Індонезії, пише британське видання Metro.

ЗМІ пише, що саме піраміду Джосера в Єгипті, побудовану приблизно у 2600 році до нашої ери, вважали найдавнішою. Однак згідно з матеріалами статті, згаданому об'єкту в Індонезії може бути щонайменше 9000 років, а окремі її частини датуються 25 000 років.

Гунунг-Паданг (фото: Getty Images)

Гунунг-Паданг означає дослівно "гора просвітлення", яку люди відвідували протягом сотень років. Знайдені фрагменти кераміки, що датуються 45 роком до н.е, були виявлені на розкиданих терасах і схожих на стовпи скелях.

Медіа пише, що група дослідників з Інституту наук Індонезії на чолі з геологом Денні Гілманом Натавіджаджою вважає, що Гунунг-Паданг побудувала "високорозвинена цивілізація", а цей об'єкт "може бути старшим за єгипетські піраміди".

"Це відкриття ставить під сумнів загальноприйняту думку про те, що людська цивілізація та розвиток передових будівельних технологій виникли лише в теплий період раннього голоцену або на початку неоліту, з появою сільського господарства приблизно 11 000 років тому", — йдеться у дослідженні Archeological Prospection.

На думку дослідників, дані з Гунунг-Паданг та інших місць свідчать про те, що передові будівельні методи вже існували, коли, "можливо, ще не було винайдено сільське господарство".

Гунунг-Паданг (фото: Getty Images)

Однак далеко не всі поділяють думки дослідників. Ще у 2013 році видання The Guardian написало, що група з 34 індонезійських вчених підписала петицію, в якій поставили під сумнів мотиви та методи команди Денні Гілмана Натавіджаджи. Вони кажуть, що дослідження здійснювалося без "дотримання наукових норм дослідження".

Критики вважають, що розкопки загрожують збереженню існуючого місця, і натякають, що слід залучити археологів, а не геологів. Один із них, вулканолог Сутікно Бронто, каже, що Гунунг-Паданг — це просто "кратер найближчого вулкана, а не стародавня піраміда".

Інші скептики ще більш жорсткі у своїх висловлюваннях. Один неназваний археолог каже, що до популяризації такої думки були причетні місцеві політики, яким вигідні такі спекуляції з метою набирати собі політичний рейтинг.

"У печері Павон у Падаларанга [приблизно 45 км від Гунун-Паданга] ми з колегами знайшли людські кістки та інструменти, зроблені з кісток. Їм приблизно 9,5 тис. років тому, тобто їх створили близько 7 тис. років до нашої ери. Отже, якщо в 7 тисячолітті до н.е люди могли виробляти лише знаряддя з кісток, то як вони могли отримати технологію побудови піраміди 20 тис. років тому?", — запитує фахівець.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що у Мексиці обвалилася стародавня піраміда, таке траплялося перед бідою. Тривала посуха і проливні дощі, що послідували за нею, майже зруйнували об'єкт культурної спадщини.

Також ми писали про те, який народ першим почав зводити піраміди. Коли ми чуємо слово "піраміди", наші думки одразу повертаються до Єгипту, проте піраміди розкидані по всьому світу: Америці, Європі, Азії та Індії.