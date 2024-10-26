Раскрыта тайна человеческих останков, найденных в колодце: о чем рассказал анализ ДНК

С помощью генетического секвенирования и радиоуглеродного датирования ученые выяснили, что кости принадлежали мужчине в возрасте от 30 до 40 лет.

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Годы были потрачены на проведение анализа ДНК человеческих костей, найденных в колодце в замке Сверресборг в Норвегии. Ученые изучили ДНК человека из 800-летней скандинавской саги и думают, что знают, как он выглядел. Об этом сообщает издание Тhe sun.

Теперь эксперты подтверждают, что его ДНК принадлежит человеку, которого сбросили в яму замка почти столетие назад.

Сага о Сверрисе — это текст, в котором описывается история Сверре Сигурдссона, который правил Норвегией как король с 1184 по 1202 год. Но аспект саги, который всегда был окутан тайной, — это личность "здорового человека", которого сбросили во время военного набега в 1197 году.

800-летняя сага предполагает, что жестокие налетчики сбросили тело человека в яму, пытаясь отравить источник воды для местных жителей.

В течение столетий ученые мало что могли сказать о личности "здорового человека", но исследователи из местного университета с тех пор сделали новаторское открытие. Впервые они выкопали печально известные кости в колодце в центральной Норвегии еще в 1938 году, но ограниченные методы позволили им провести только визуальный анализ.

Во время этих раскопок некоторые из его скелетных останков были обнаружены под большими камнями.

С помощью передовых технологий, таких как генетическое секвенирование и радиоуглеродное датирование, эксперты теперь имеют подсказки о том, как он мог выглядеть. Ученые нашли еще больше костей таинственного человека в ходе новых раскопок, которые проводились в 2014 и 2016 годах, включая части его левой руки, но не руки, и череп отсоединены от тела.

Раскрыта тайна человеческих останков, найденных в колодце

Недавнее исследование предполагает, что эти кости принадлежали мужчине в возрасте от 30 до 40 лет.

Эксперты из Университетского музея Норвежского университета науки и технологий (NTNU) с тех пор датируют его останки примерно 900 годами, что соответствует временной шкале в саге о Сверрисе. Ведущий автор исследования доктор Мартин Эллегаард проанализировал образцы зубов, чтобы обнаружить, что у "здорового человека", вероятно, был средний тон кожи, голубые глаза и светлые волосы.

Они также подозревают, что он получил травму от удара тупым предметом в заднюю левую часть своего навыка, и считают, что его череп получил два острых пореза в другом прорыве.

Соавтор исследования Майкл Д. Мартин из Норвежского университета науки и технологий (NTNU) сказал: "Это первый случай, когда человека, описанного в этих исторических текстах, действительно нашли. По всей Европе много таких средневековых и древних останков, и их все чаще изучают с помощью геномных методов".

Доктор Эллегаард сказал, что результаты показывают, что этот человек был тесно связан с людьми из южной Норвегии. Это подтверждается, поскольку побежденная армия короля Сверре пришла из частей центральной Норвегии, а набеги баглеров были с юга.

Доктор Эллегаард объяснил: "Самым большим сюрпризом для всех нас стало то, что Well-man не был представителем местного населения, а его родословная восходит к определенному региону на юге Норвегии.

"Это говорит о том, что осаждающая армия сбросила в колодец одного из своих погибших", — добавил он.

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