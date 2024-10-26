Розкрито таємницю людських останків, знайдених у колодязі: про що розповів аналіз ДНК

За допомогою генетичного секвенування і радіовуглецевого датування вчені з'ясували, що кістки належали чоловікові віком від 30 до 40 років.

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Роки були витрачені на проведення аналізу ДНК людських кісток, знайдених у колодязі в замку Сверресборг у Норвегії. Учені вивчили ДНК людини з 800-річної скандинавської саги і думають, що знають, який вона мала вигляд. Про це повідомляє видання Тhe sun.

Тепер експерти підтверджують, що його ДНК належить людині, яку скинули в яму замку майже століття тому.

Сага про Сверріса — це текст, у якому описується історія Сверре Сігурдссона, що правив Норвегією як король з 1184 по 1202 рік. Але аспект саги, який завжди був оповитий таємницею, — це особистість "здорової людини", яку скинули під час військового набігу 1197 року.

800-річна сага припускає, що жорстокі нальотчики скинули тіло людини в яму, намагаючись отруїти джерело води для місцевих жителів.

Протягом століть вчені мало що могли сказати про особистість "здорової людини", але дослідники з місцевого університету відтоді зробили новаторське відкриття. Уперше вони викопали сумнозвісні кістки в колодязі в центральній Норвегії ще 1938 року, але обмежені методи дали їм змогу провести тільки візуальний аналіз.

Під час цих розкопок деякі з його скелетних решток були виявлені під великими каменями.

За допомогою передових технологій, таких як генетичне секвенування і радіовуглецеве датування, експерти тепер мають підказки про те, як він міг виглядати. Вчені знайшли ще більше кісток таємничої людини під час нових розкопок, які проводилися в 2014 і 2016 роках, включно з частинами її лівої руки, але не руки, і черепом, від'єднаним від тіла.

Розкрито таємницю людських останків, знайдених у колодязі

Нещодавнє дослідження припускає, що ці кістки належали чоловікові віком від 30 до 40 років.

Експерти з Університетського музею Норвезького університету науки і технологій (NTNU) відтоді датують його останки приблизно 900 роками, що відповідає часовій шкалі в сазі про Сверріса. Провідний автор дослідження доктор Мартін Еллегаард проаналізував зразки зубів, щоб виявити, що у "здорової людини", імовірно, був середній тон шкіри, блакитні очі і світле волосся.

Вони також підозрюють, що він зазнав травми від удару тупим предметом у задню ліву частину своєї навички, і вважають, що його череп зазнав двох гострих порізів в іншому прориві.

Співавтор дослідження Майкл Д. Мартін з Норвезького університету науки і технологій (NTNU) сказав: "Це перший випадок, коли людину, описану в цих історичних текстах, дійсно знайшли. По всій Європі багато таких середньовічних і стародавніх останків, і їх дедалі частіше вивчають за допомогою геномних методів".

Доктор Еллегаард сказав, що результати показують, що ця людина була тісно пов'язана з людьми з південної Норвегії. Це підтверджується, оскільки переможена армія короля Сверре прийшла з частин центральної Норвегії, а набіги баглерів були з півдня.

Доктор Еллегаард пояснив: "Найбільшим сюрпризом для всіх нас стало те, що Well-man не був представником місцевого населення, а його родовід сягає певного регіону на півдні Норвегії.

"Це свідчить про те, що армія, яка облягає, скинула в колодязь одного зі своїх загиблих", — додав він.

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