Не зашел его юмор: женщина-робот, для которой создали мужчину-робота, с ним поссорилась (видео)

Суть демонстрации заключается в способности роботов имитировать человеческие выражения лица. Они достигают этого с помощью 32 приводов, пяти для шеи и 27 только для контроля лица.

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В Британии создали роботов, которые имитируют человеческие эмоции. Их назвали Амека и Ази, и они работают на искусственном интеллекте и разговаривают между собой. Впрочем, как шутят создатели роботов, их личную химию нужно еще доработать. Об этом пишет IFLScience.

В коротком видео, которое обнародовали в сети, Ази рассказал анекдот об интернет-куки, на что Амека ответила прищуренными глазами и сморщенным носом, что указало на то, что юмор собеседника ей не понравился. В свою очередь, Ази ответил на реакцию "девушки" подавленным выражением и хмурыми глазами, будто он осознал, что его шутка "отстойная".

Так на видео, робот-мужчина разбудил робота-женщину, чтобы рассказать ей, по его мнению, смешную шутку. Выслушав его Амека заявила, что это — худшая шутка, которую она слышала в своей жизни, поэтому сообщила, что идет спать дальше.

Однако суть демонстрации заключается в способности роботов имитировать человеческие выражения лица. Они достигают этого с помощью 32 приводов, пяти для шеи и 27 только для контроля лица, включая 12 в губах, два в челюсти, четыре в глазных яблоках, четыре в веках, четыре в бровях и один в носу.

Пару создала британская робототехническая компания Engineered Arts, которая создает гуманоидных роботов "для развлечений, общения и обучения".

"Наши роботы абсолютно безопасны. Они по своей природе покладистые и нежные, поэтому даже если робот пошевелится и случайно ударит вас, это не навредит", — утверждает компания на своем веб-сайте.

Напомним, что в США мужчина подвергся психологическому насилию от своего робота-пылесоса. Тот во время уборки неожиданно начал выкрикивать расистские оскорбления голосом своего владельца.