Не зайшов його гумор: жінка-робот, для якої створили чоловіка-робота, з ним посварилася (відео)

Суть демонстрації полягає в здатності роботів імітувати людські вирази обличчя. Вони досягають цього за допомогою 32 приводів, п’яти для шиї та 27 лише для контролю обличчя.

Related video

У Британії створили роботів, які імітують людські емоції. Їх назвали Амека та Азі, і вони працюють на штучному інтелекті і розмовляють між собою. Втім, як жартують творці роботів, їхню особисту хімію потрібно ще допрацювати. Про це пише IFLScience.

У короткому відео, яке оприлюднили в мережі, Азі розповів анекдот про інтернет-куки, на що Амека відповіла примруженими очима та зморщеним носом, що вказало на те, що гумор співрозмовника їй не сподобався. У свою чергу, Азі відповів на реакцію "дівчини" пригніченим виразом і похмурими очима, ніби він усвідомив, що його жарт "відстійний".

Так на відео, робот-чоловік розбудив робота-жінку, щоб розповісти їй, на його думку, смішний жарт. Вислухавши його Амека заявила, що це — найгірший жарт, який вона чула в своєму житті, тож повідомила, що іде спати далі.

Однак суть демонстрації полягає в здатності роботів імітувати людські вирази обличчя. Вони досягають цього за допомогою 32 приводів, п’яти для шиї та 27 лише для контролю обличчя, включаючи 12 в губах, два в щелепі, чотири в очних яблуках, чотири в повіках, чотири в бровах і один в ніс.

Пару створила британська робототехнічна компанія Engineered Arts, яка створює гуманоїдних роботів "для розваг, спілкування та навчання".

"Наші роботи абсолютно безпечні. Вони за своєю природою поступливі та ніжні, тож навіть якщо робот поворухнеться й випадково вдарить вас, це не зашкодить", — стверджує компанія на своєму веб-сайті .

Нагадаємо, що у США чоловік зазнав психологічного насильства від свого робота-пилососа. Той під час прибирання зненацька почав викрикувати расистські образи голосом свого власника.