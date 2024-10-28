Человек из колодца: впервые найден останки персонажа из скандинавской саги (фото)

Ученые впервые в истории смогли подтвердить существование "колодезного человека", который жил 800 лет назад.

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Скандинавская сага о Сверрисе, которой уже около 800 лет, повествует о правлении короля Сверрира Сигурдссона. Он правил Норвегией с 1184 года вплоть до своей смерти в 1202 году до н.э., пишет ScienceAlert.

"Они взяли тело мертвого человека и бросили его в колодец, а затем засыпали его камнями", — повествуется в саге.

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Группа ученых из Скандинавии, Исландии и Ирландии нашли доказательства того, что "колодезный человек" действительно существовал. Такой вывод исследователи сделали проанализировав древние человеческие кости, которые были найдены на дне подробно описанного в саге колодца.

Так называемый колодезный человек появляется всего в одной строке саги, которая по большей части, описывает конфликт произошедший в 1197 году н.э. Труп был брошен в колодец вторгшимися войсками, вероятно, для того, чтобы сделать воду непригодной для питья. Мимолетная строчка из саги приобрела совсем другой вес, когда ее связали с реальными историческими останками.

Останки из колодца Фото: Ellegard et al., iScience, 2024

Кости были найдены на дне старого колодца в замке Сверресборг недалеко от Тронхейма в центральной Норвегии. Их нашли еще в 1938 году, но тогда в распоряжении ученых не было инструментов, которые позволили бы идентифицировать останки.

Теперь же группа под руководством геномиста Мартина Эллегаарда из Норвежского университета науки и технологий решила еще раз проанализировать скелет.

"Это первый случай, когда человека из исторических текстов, действительно нашли. На территории всей Европы много такого рода останков, и их все чаще изучают с помощью передовых инструментов", — говорит Мартин.

Предыдущее остеологическое исследование показало, что найденные кости принадлежали мужчине, который умер в возрасте от 30 до 40 лет. Мартин и его команда провели радиоуглеродное датирование, секвенирование генов, а также изотопный анализ, чтобы получить наиболее точную информацию о личности мужчины.

Результаты показали, что "колодезный человек" умер около 900 лет назад, что соответствует времени вторжения в замок Сверресборг в 1197 году н. э. Геномный анализ также показал, что у мужчины были светлый или светло-каштановые волосы и голубые глаза.

Так мог выглядеть человек из колодца Фото: Ellegard et al., iScience, 2024

Кроме этого, ученые смогли выяснить, откуда был родом этот мужчина. Геномный анализ показал, что он был родом из самой южной норвежской фюльке (районов) Вест-Агдер, которая находится в сотнях километров от Тронхейма.

Напомним, ученые рассказали, кем на самом деле был викинг-первооткрыватель Северной Америки. Сегодня хорошо известно, что викинги достигли берегов Северной Америки за сотни лет до того, как Христофор Колумб отправился в свое плавание.