Людина з колодязя: уперше знайдено останки персонажа зі скандинавської саги (фото)

Учені вперше в історії змогли підтвердити існування "колодязної людини", яка жила 800 років тому.

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Скандинавська сага про Сверріса, якій уже близько 800 років, оповідає про правління короля Сверріра Сігурдссона. Він правив Норвегією з 1184 року аж до своєї смерті в 1202 році до н.е., пише ScienceAlert.

"Вони взяли тіло мертвої людини і кинули його в колодязь, а потім засипали його камінням", — розповідається в сазі.

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Група вчених зі Скандинавії, Ісландії та Ірландії знайшли докази того, що "колодязна людина" справді існувала. Такий висновок дослідники зробили, проаналізувавши стародавні людські кістки, що їх було знайдено на дні детально описаного в сазі колодязя.

Так звана колодязна людина з'являється всього в одному рядку саги, яка, здебільшого, описує конфлікт, що стався 1197 року н.е. Труп кинули в колодязь війська завойовників, ймовірно, для того, щоб зробити воду непридатною для пиття. Швидкоплинний рядок із саги набув зовсім іншої ваги, коли його пов'язали з реальними історичними останками.

Останки з колодязя Фото: Ellegard et al., iScience, 2024

Кістки були знайдені на дні старого колодязя в замку Сверресборг недалеко від Тронхейма в центральній Норвегії. Їх знайшли ще 1938 року, але тоді в розпорядженні вчених не було інструментів, які дозволили б ідентифікувати останки.

Тепер же група під керівництвом геноміста Мартіна Еллегаарда з Норвезького університету науки та технологій вирішила ще раз проаналізувати скелет.

"Це перший випадок, коли людину з історичних текстів, дійсно знайшли. На території всієї Європи багато такого роду останків, і їх дедалі частіше вивчають за допомогою передових інструментів", — каже Мартін.

Попереднє остеологічне дослідження показало, що знайдені кістки належали чоловікові, який помер у віці від 30 до 40 років. Мартін і його команда провели радіовуглецеве датування, секвенування генів, а також ізотопний аналіз, щоб отримати найточнішу інформацію про особу чоловіка.

Результати засвідчили, що "колодязна людина" померла близько 900 років тому, що відповідає часу вторгнення в замок Сверресборг у 1197 році н. е. Геномний аналіз також показав, що в чоловіка було світле або світло-каштанове волосся і блакитні очі.

Так могла виглядати людина з колодязя Фото: Ellegard et al., iScience, 2024

Крім цього, вчені змогли з'ясувати, звідки був родом цей чоловік. Геномний аналіз показав, що він походив із найпівденнішої норвезької фюльке (районів) Вест-Агдер, яка розташована в сотнях кілометрів від Тронхейма.

Нагадаємо, вчені розповіли, ким насправді був вікінг-першовідкривач Північної Америки. Сьогодні добре відомо, що вікінги досягли берегів Північної Америки за сотні років до того, як Христофор Колумб вирушив у своє плавання.