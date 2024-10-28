Лишает людей одного из основных чувств: почему мы так сильно боимся темноты

Исследователи рассказали, почему множество людей на планете боятся темноты и как справиться с этим страхом — ответ ученых большинству не понравится.

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Статистика указывает на то, что более 70% людей во всем мире испытывают иррациональный страх. Впрочем, по словам клинического психолога и профессора Школы психологических наук Университета Маккуори Мелиссы Норберг, иррациональный страх вовсе не то же самое, что и фобия, пишет IFLScience.

Дело в том, что фобии должны регулярно вызывать стресс и мешать жизни человека — именно в этом случае страх может называться конкретной фобией — при этом он должен быть иррациональным и сильно преувеличенным. Например, человек может думать, что живет с офидиофобией — фобией змей — но на самом деле, в большинстве случаев это не совсем так, если не живете в регионе, где обитает множество змей. Простыми словами, вы должны обитать в среде, где змеи являются обычным явлением, чтобы у вас развилась специфичная фобия.

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В результате, число людей с диагностируемыми фобиями на самом деле значительно ниже 70%. По словам Норберг, результаты сильно варьируются от исследования к исследованию, но в мире, вероятно, лишь около 3% людей действительно живут с диагностическими критериями фобии. Другие исследования указывают на 24% населения планеты, но в среднем исследования останавливаются на показателе в 7%.

Исследования также показали, что люди с фобиями неравномерно распределены по всему земному шару. Например, женщины подвержены большему риску, в то время как жители Восточной Азии подвержены меньшему риску. При этом те, у кого есть одна фобия, вероятнее всего, испытает и другую.

Почему возникает страх?

По словам Норберг, реакция страха абсолютно нормальна для любого животного, но фобии — это другое. В целом исследования так и не смогли подтвердить связь между страхом и эволюционной выгодой — похоже, мы были созданы, чтобы узнавать об угрозе.

Исследователи полагают, что нас попросту учат нашим фобиям — по крайней мере, частично. По мнению Норберг, чрезмерно опекающие родители часто моделируют пугливое поведение, опекая детей от возможных травм, в результате чего у детей с большей вероятностью развивается фобия.

Боязнь темноты

По определению, фобии иррациональны: какой бы реальной ни казалась угроза в этот момент, объективно вы не находитесь в опасности. Однако убедить себя в этом бывает чрезвычайно непросто. Что же такого в темноте, что заставляет нас чувствовать опасность?

По словам Норберг, наиболее простым объяснением является то, что она лишает нас одного из чувств, что добавляет ситуации неопределенности, а множество людей чувствуют дискомфорт. Как и в случае с другими фобиями, некоторые из них, вероятно, являются результатом обусловленности: для детей темнота может быть связана с чувством разлуки, а сочетание этих двух факторов может заставить детей думать, что проблема в темноте.

Как преодолеть страх темноты?

Можно ли преодолеть страх темноты и как это сделать? По словам Норберг, выход есть, но он едва ли кому-то понравится. Наиболее эффективным способом лечения фобий является экспозиционная терапия.

Простыми словами, человеку необходимо встретиться со своим страхом. Экспозиционная терапия подразумевает столкновение со стимулами, вызывающими страх, неопасным образом и получение из первых рук знаний о том, что стимул не нужно бояться. В случае с боязнью темноты это предполагает посещение темных комнат, пребывание в темных комнатах в одиночестве и так далее.

Ранее Фокус писал о том, что обнаружен источник всех наших страхов.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.