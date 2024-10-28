Позбавляє людей одного з основних почуттів: чому ми так сильно боїмося темряви

Дослідники розповіли, чому безліч людей на планеті бояться темряви і як впоратися з цим страхом — відповідь учених більшості не сподобається.

Related video

Статистика вказує на те, що понад 70% людей у всьому світі відчувають ірраціональний страх. Утім, за словами клінічної психологині та професорки Школи психологічних наук Університету Маккуорі Мелісси Норберг, ірраціональний страх зовсім не те саме, що й фобія, пише IFLScience.

Річ у тім, що фобії мають регулярно спричиняти стрес і заважати життю людини — саме в цьому разі страх може називатися конкретною фобією — водночас він має бути ірраціональним і сильно перебільшеним. Наприклад, людина може думати, що живе з офідіофобією — фобією змій — але насправді, в більшості випадків це не зовсім так, якщо не живете в регіоні, де мешкає безліч змій. Простими словами, ви повинні жити в середовищі, де змії є звичайним явищем, щоб у вас розвинулася специфічна фобія.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У результаті, кількість людей з діагностованими фобіями насправді значно нижча за 70%. За словами Норберг, результати сильно варіюються від дослідження до дослідження, але у світі, ймовірно, лише близько 3% людей дійсно живуть із діагностичними критеріями фобії. Інші дослідження вказують на 24% населення планети, але в середньому дослідження зупиняються на показнику в 7%.

Дослідження також показали, що люди з фобіями нерівномірно розподілені по всій земній кулі. Наприклад, жінки схильні до більшого ризику, тоді як жителі Східної Азії схильні до меншого ризику. При цьому ті, у кого є одна фобія, найімовірніше, відчує й іншу.

Чому виникає страх?

За словами Норберг, реакція страху абсолютно нормальна для будь-якої тварини, але фобії — це інше. Загалом дослідження так і не змогли підтвердити зв'язок між страхом та еволюційною вигодою — схоже, ми були створені, щоб дізнаватися про загрозу.

Дослідники вважають, що нас просто вчать наших фобій — принаймні частково. На думку Норберг, батьки, які надмірно опікуються, часто моделюють полохливу поведінку, опікуючи дітей від можливих травм, унаслідок чого у дітей із більшою ймовірністю розвивається фобія.

Страх темряви

За визначенням, фобії ірраціональні: якою б реальною не здавалася загроза в цей момент, об'єктивно ви не перебуваєте в небезпеці. Однак переконати себе в цьому буває надзвичайно непросто. Що ж такого в темряві, що змушує нас відчувати небезпеку?

За словами Норберг, найпростішим поясненням є те, що вона позбавляє нас одного з почуттів, що додає ситуації невизначеності, а безліч людей відчувають дискомфорт. Як і у випадку з іншими фобіями, деякі з них, імовірно, є результатом зумовленості: для дітей темрява може бути пов'язана з почуттям розлуки, а поєднання цих двох чинників може змусити дітей думати, що проблема в темряві.

Як подолати страх темряви?

Чи можна подолати страх темряви і як це зробити? За словами Норберг, вихід є, але він навряд чи комусь сподобається. Найефективнішим способом лікування фобій є експозиційна терапія.

Простими словами, людині необхідно зустрітися зі своїм страхом. Експозиційна терапія передбачає зіткнення зі стимулами, що викликають страх, у безпечний спосіб і отримання з перших рук знань про те, що стимул не потрібно боятися. У випадку зі страхом темряви це передбачає відвідування темних кімнат, перебування в темних кімнатах на самоті тощо.

Раніше Фокус писав про те, що виявлено джерело всіх наших страхів.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.