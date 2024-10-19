Розкрили корінь страху: вчені з'ясували, як наш мозок відрізняє небезпеку від безпеки

Почуття безпеки, до якого людина прагнула з моменту своєї появи на світ, часто може зникати з тієї чи іншої незрозумілої причини. З'ясовуючи, що змушує нас тривожитися в, здавалося б, спокійних ситуаціях, вчені відшукали причину.

Related video

Учені давно намагаються зрозуміти, як мозок відрізняє безпеку від загрози — питання, що стосується не тільки повсякденного життя, а й таких станів, як соціальна тривожність і посттравматичний стресовий розлад (ПТСР). У нещодавньому дослідженні, проведеному в Інституті Цукермана Колумбійського університету, вони зробили значний крок до відповіді на це питання, зосередивши увагу на гіпокампі — ділянці мозку, що відіграє ключову роль у пам'яті, пише News Medical.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Результати дослідження, проведеного в лабораторії Стівена А. Зігельбаума, були опубліковані 15 жовтня 2024 року в журналі Nature Neuroscience. У цьому дослідженні команда зосередилася на двох конкретних ділянках гіпокампа: CA1, яка важлива для запам'ятовування місць, і CA2, яка відіграє роль у соціальній пам'яті — нашій здатності впізнавати і запам'ятовувати інших людей.

Дослідники виявили, що ці області працюють разом для своєрідного кодування місць і соціального досвіду, пов'язаного з погрозами, причому CA2 виявилася особливо важливою для визначення того, чи становить інша людина загрозу чи ні. Щоб вивчити ці механізми, вчені провели експеримент, у якому мишей піддали двом різним соціальним середовищам: в одному вони зіткнулися з незнайомою мишею і отримали легкий удар струмом, а в іншому зустріли іншу мишу без будь-якого негативного досвіду.

Результати показали, що миші швидко навчилися асоціювати певних особин і місця з безпекою або небезпекою, і ці спогади зберігалися щонайменше 24 години. Використовуючи генетичні методи для вибіркового вимкнення областей CA1 і CA2, дослідники виявили різні ролі для кожної з них. Коли CA1 була деактивована, миші не могли згадати, де стався шок, але при цьому впізнавали істот, пов'язаних із загрозою. І навпаки, при придушенні CA2 миші стали без розбору боятися обох особин, навіть якщо тільки одна з них була пов'язана з ударами. Це підкреслює роль CA2 у кодуванні пам'яті про соціальні загрози, що може мати вирішальне значення для розуміння того, як страх перед іншими проявляється за таких розладів, як ПТСР і соціальна тривога, вважають автори. Доктор Пега Кассраян, провідна авторка дослідження і постдокторантка в лабораторії Сігельбаума, наголосила на важливості цих стресових соціальних спогадів для виживання, зазначивши: "Така пам'ять є важливою для виживання і допомагає нам залишатися в безпеці вже багато тисячоліть".

Результати дослідження можуть стати основою для майбутніх вивчень психічних захворювань, таких як шизофренія та аутизм, за яких передбачаються порушення в роботі CA2. Вчені вважають, що є ймовірність того, що соціальна замкнутість, яка спостерігається при таких захворюваннях, як ПТСР або соціальна тривога, може бути викликана нездатністю мозку розрізняти безпечних і небезпечних людей.

Дослідження не тільки відкрило вченим нову галузь у розумінні пам'яті та страху, а й дало їм можливості для розробки потенційних методів лікування, спрямованих на CA2. Втручання, спрямовані на поліпшення здатності мозку розрізняти соціальну безпеку і загрозу, можуть полегшити деякі симптоми подібних розладів, сподіваються автори. Вони сподіваються, що подальше вивчення ролі CA2 може відкрити нові шляхи для діагностики та лікування подібних станів.

Раніше Фокус писав про те, чому у деяких людей розвивається ПТСР. Нове дослідження дозволило вченим зазирнути в потенційні першопричини розвитку небезпечного розладу, що дало можливість розробити нові підходи до його лікування.

Також Фокус писав про те, що депресію може викликати несправна імунна система. Нове дослідження припускає, що депресія може бути пов'язана не із запаленням, а з ослабленням імунної відповіді в мозку.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.