Раскрыли корень страха: ученые выяснили, как наш мозг отличает опасность от безопасности

Чувство безопасности, к которому человек стремился с момента своего появления на свет, зачастую может исчезать по той или иной непонятной причине. Выясняя, что заставляет нас тревожиться в, казалось бы, спокойных ситуациях, ученые отыскали причину.

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Ученые давно пытаются понять, как мозг отличает безопасность от угрозы — вопрос, имеющий отношение не только к повседневной жизни, но и к таким состояниям, как социальная тревожность и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). В недавнем исследовании, проведенном в Институте Цукермана Колумбийского университета, они сделали значительный шаг к ответу на этот вопрос, сосредоточив внимание на гиппокампе — области мозга, играющей ключевую роль в памяти, пишет News Medical.

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Результаты исследования, проведенного в лаборатории Стивена А. Зигельбаума, были опубликованы 15 октября 2024 года в журнале Nature Neuroscience. В данном исследовании команда сосредоточилась на двух конкретных областях гиппокампа: CA1, которая важна для запоминания мест, и CA2, которая играет роль в социальной памяти — нашей способности узнавать и запоминать других людей.

Исследователи обнаружили, что эти области работают вместе для своеобразного кодирования мест и социального опыта, связанного с угрозами, причем CA2 оказалась особенно важна для определения того, представляет ли другой человек угрозу или нет. Чтобы изучить эти механизмы, ученые провели эксперимент, в котором мышей подвергли двум различным социальным средам: в одной они столкнулись с незнакомой мышью и получили легкий удар током, а в другой встретили другую мышь без какого-либо негативного опыта.

Результаты показали, что мыши быстро научились ассоциировать определенных особей и места с безопасностью или опасностью, и эти воспоминания сохранялись не менее 24 часов. Используя генетические методы для избирательного отключения областей CA1 и CA2, исследователи обнаружили разные роли для каждой из них. Когда CA1 была деактивирована, мыши не могли вспомнить, где произошел шок, но при этом узнавали существ, связанных с угрозой. И наоборот, при подавлении CA2 мыши стали без разбора бояться обоих особей, даже если только одна из них была связан с ударами. Это подчеркивает роль CA2 в кодировании памяти о социальных угрозах, что может иметь решающее значение для понимания того, как страх перед другими проявляется при таких расстройствах, как ПТСР и социальная тревога, считают авторы. Доктор Пега Кассраян, ведущий автор исследования и постдокторант в лаборатории Сигельбаума, подчеркнула важность этих стрессовых социальных воспоминаний для выживания, отметив: "Такая память важна для выживания и помогают нам оставаться в безопасности уже многие тысячилетия".

Результаты исследования могут стать основой для будущих изучений психических заболеваний, таких как шизофрения и аутизм, при которых предполагаются нарушения в работе CA2. Ученые считают, что есть вероятность того, что социальная замкнутость, наблюдаемая при таких заболеваниях, как ПТСР или социальная тревога, может быть вызвана неспособностью мозга различать безопасных и опасных людей.

Исследование не только ученым новую область в понимании памяти и страха, но и дала им возможности для разработки потенциальных методов лечения, направленных на CA2. Вмешательства, направленные на улучшение способности мозга различать социальную безопасность и угрозу, могут облегчить некоторые симптомы подобных расстройств, надеются авторы. Они надеются, что дальнейшее изучение роли CA2 может открыть новые пути для диагностики и лечения подобных состояний.

Ранее Фокус писал о том, почему у некоторых людей развивается ПТСР. Новое исследование позволило ученым заглянуть в потенциальные первопричины развития опасного расстройства, что дало возможность разработать новые подходы к его лечению.

Также Фокус писал о том, что депрессию может вызывать неисправная иммунная система. Новое исследование предполагает, что депрессия может быть связана не с воспалением, а с ослаблением иммунного ответа в мозге.

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