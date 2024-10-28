Ученые рассказали, сколько и как долго надо обниматься в разных жизненных случаях: детали

Психологи считают, что минимальная продолжительность объятий до 10 секунд предоставляет ряд преимуществ. Специалисты также отметили, что если с вами рядом никого нет, то обнять себя самого тоже будет уместным решением.

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Недавно психологи отметили, что даже 5-10 секунд объятий дарят ряд физических и психологических преимуществ. Если же рядом никого с вами нет, то здесь помогут самообъятия, пишет The Guardian.

Эволюционный психолог из Оксфордского университета и автор книги "Социальный мозг" профессор Робин Данбар говорит, что основным метод социальной связи для создания отношений является "физическое прикосновение".

"То, что происходит под поверхностью, — это срабатывание высокоспециализированной нейронной системы в коже, которая реагирует на очень конкретную стимуляцию — легкое, медленное поглаживание со скоростью 3 см в секунду — и это запускает систему эндорфинов в мозге, благодаря чему ощущается спокойствие и расслабление", — пояснил ученый.

Другие специалисты добавляют, что высвобождение эндорфинов помогает строить и поддерживать близкие отношения, и преимущества объятий также распространяются на другие сферы здоровья и благополучия. Социальный нейробиолог из Бристольского университета и автор книги "Когда мы касаемся" Майкл Банисси добавляет, что многие знают о приятной стороне объятий, но "мы редко останавливаемся и думаем о других положительных последствиях объятий".

Во-первых, это — повышение иммунитета. Учёные из Университета Карнеги-Меллона в США обнаружили корреляцию между тем, как часто люди испытывают объятия, и их способностью бороться с простудой. Те, кто получал объятия в течение 14 дней до контакта с вирусом, имели меньше шансов заразиться и испытывали меньше серьёзных симптомов по сравнению с теми, кто не обнимался. Во-вторых, ученые установили, что женщины, которые обнимали своего партнера перед тем, как испытать стресс, имели более низкую биологическую реакцию на стресс по сравнению с теми, кто не получал объятий.

"Объятия могут быть полезными с точки зрения управления уровнем тревоги или стресса людей. Трех минут может быть достаточно. С другой стороны, мы знаем, что на прикосновения и объятия очень влияет контекст, поэтому прикосновение должно быть желательным и соответствующим. Есть определенный риск, если ограничить это временем, люди могут чувствовать себя немного напряженными по этому поводу", — добавил Майкл Банисси.

СМИ указывает, что ученые выделяют шесть типов следующих типов объятий:

Перекрестные объятия — это когда люди скрещивают руки на плечах и талии друг друга. Здесь имеет значение продолжительность.

"Если объятия слишком короткие, люди не обязательно почувствуют преимущества с точки зрения эмоциональной близости. Но если они слишком длинные, люди могут начать чувствовать себя некомфортно. 5-10 секунд будет оптимальным временем для объятий", — отметил Банисси.

Всеобъемлющие объятия — это когда кто-то поглощает вас руками, приближаясь очень близко.

"Когда человек чувствует подавленность или получил ужасную новость, крепкие объятия могут успокоить и эмоционально поддержать, говорят эксперты. "Это когда кто-то поглощает вас руками, приближаясь очень близко", — пояснил Майкл Банисси.

Медвежьи объятия — это случайное проявление эмоций, без особого содержания и нежности.

Они являются праздничным явлением, как "воссоединение семьи или признание какого-то достижения", добавляет господин Банисси.

Спортивные объятия — присущи для командных видов спорта.

"Если вы посмотрите, как часто члены команды участвуют в положительных прикосновениях, включая объятия, а также такие вещи, как удары кулаками и дача "пять", вы увидите, что команды, которые делают это чаще в начале сезона, часто побеждают больше игр. Есть какая-то связь с объятиями и сплоченностью команды", — сказал социальный нейробиолог.

Объятия глобального лидера — чаще всего присутствуют в профессиональной среде.

"Сдержанные формы прикосновений в профессиональной среде создают основу для таких вещей, как сотрудничество и доверие. Люди, которые чаще пожимают руки перед деловыми переговорами, с большей вероятностью достигнут взаимовыгодных результатов", — подчеркнул Банисси.

Самообъемы

По словам психологов, объятия перед стрессовым событием могут помочь смягчить эмоциональное воздействие. Но если рядом нет человека, который может обнять, стоит приложить собственные ладони к сердцу, животу или погладить себя по руке. Учёные из Университета Гёте в Германии сравнили влияние самоуспокаивающих жестов с объятиями от кого-то другого, они обнаружили, что обе группы высвобождали меньшее количество гормона стресса кортизола в ответ на стрессовую ситуацию.

Напомним, Фокус сообщал, что аэропорт в Новой Зеландии ввел лимит на длинные прощания. Администрация аэропорта убеждена, что 20-секундных объятий достаточно для выброса "гормона любви". Для более длительных прощаний в Данидин советуют воспользоваться парковкой.

Также мы писали о том, что объятия повышают иммунитет и снижают стресс. Ученые рассказали о том, как долго следует обниматься, чтобы получить максимум пользы.