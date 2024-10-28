Вчені розповіли, скільки і як довго треба обійматися у різних життєвих випадках: деталі

Психологи вважають, що мінімальна тривалість обіймів до 10 секунд надає низку переваг. Фахівці також відзначили, що якщо з вами поруч нікого немає, то обійняти себе самого теж буде доречним рішенням.

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Нещодавно психологи відзначили, що навіть 5-10 секунд обіймів дарують низку фізичних і психологічних переваг. Якщо ж поруч нікого з вами немає, то тут допоможуть самообійми, пише The Guardian.

Еволюційний психолог із Оксфордського університету та автор книги "Соціальний мозок" професор Робін Данбар каже, що основним метод соціального зв’язку для створення стосунків є "фізичний дотик".

"Те, що відбувається під поверхнею, — це спрацьовування високоспеціалізованої нейронної системи в шкірі, яка реагує на дуже конкретну стимуляцію — легке, повільне погладжування зі швидкістю 3 см на секунду запускає систему ендорфінів у мозку, завдяки чому відчувається спокій і розслаблення", — пояснив науковець.

Інші фахівці додають, що вивільнення ендорфінів допомагає будувати та підтримувати близькі стосунки, та переваги обіймів також поширюються на інші сфери здоров’я та добробуту. Соціальний нейробіолог із Бристольського університету та автор книги "Коли ми торкаємось" Майкл Баніссі додає, що багато хто знає про приємну сторону обіймав, але "ми рідко зупиняємось і думаємо про інші позитивні наслідки".

По перше, це — підвищення імунітету. Вчені з Університету Карнегі-Меллона в США виявили кореляцію між тим, як часто люди відчувають обійми, та їхньою здатністю боротися із застудою. Ті, хто отримував обійми протягом 14 днів до контакту з вірусом, мали менше шансів заразитися та відчували менше серйозних симптомів порівняно з тими, хто не обіймався. По-друге, вчені встановили, що жінки, які обіймали свого партнера перед тим, як зазнати стресу, мали нижчу біологічну реакцію на стрес порівняно з тими, хто не отримував обіймів.

"Обійми можуть бути корисними з погляду управління рівнем тривоги або стресу людей. Трьох хвилин може бути достатньо. З іншого боку, ми знаємо, що на дотик і обійми дуже впливає контекст, тож дотик має бути бажаним і відповідним. Є певний ризик, якщо обмежити це часом, люди можуть почуватися трохи напруженими з цього приводу", – додав Майкл Баніссі.

ЗМІ вказує, що вчені виділяють шість типів наступних типів обіймів:

Перехресні обійми — це коли люд схрещують руки на плечах і талії один одного. Тут має значення тривалість.

"Якщо обійми надто короткі, люди не обов’язково відчують переваги з погляду емоційної близькості. Але, якщо вони надто довгі, люди можуть почати відчувати себе некомфортно. 5-10 секунд буде оптимальним часом для обіймів", — зазначив Баніссі.

Всеохопні обійми — це коли хтось поглинає вас руками, наближаючись дуже близько.

"Коли людина відчуває пригніченість або отримала жахливу новину, міцні обійми можуть заспокоїти та емоційно підтримати, кажуть експерти. "Це коли хтось поглинає вас руками, наближаючись дуже близько", – пояснив Майкл Баніссі.

Ведмежі обійми — це випадковий прояв емоцій, без особливого змісту та ніжностей.

Вони є святковим явищем, як "возз’єднання сім’ї чи визнання якогось досягнення", додає пан Баніссі.

Спортивні обійми — притаманні для командних видів спорту.

"Якщо ви подивитеся, як часто члени команди беруть участь у позитивних дотиках, включно з обіймами, а також такі речі, як удари кулаками та давання "п'ять", ви побачите, що команди, які роблять це частіше на початку сезону, часто перемагають більше ігор. Є якийсь зв’язок з обіймами та згуртованістю команди", — сказав соціальний нейробіолог.

Обійми глобального лідера — найчастіше присутні в професійному середовищі.

"Стримані форми дотиків у професійному середовищі створюють основу для таких речей, як співпраця та довіра. Люди, які частіше потискають руки перед діловими переговорами, з більшою ймовірністю досягнуть взаємовигідних результатів", — наголосив Баніссі.

Самообійми

За словами психологів, обійми перед стресовою подією можуть допомогти пом’якшити емоційний вплив. Проте, якщо поруч немає людини, яка може обійняти, варто прикласти власні долоні до серця, живота або погладити себе по руці. Вчені з Університету Гете в Німеччині порівняли вплив самозаспокійливих жестів із обіймами від когось іншого, вони виявили, що обидві групи вивільняли меншу кількість гормону стресу кортизолу у відповідь на стресову ситуацію.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що аеропорт у Новій Зеландії впровадив ліміт на довгі прощання. Адміністрація летовища переконана, що 20-секундних обіймів достатньо для викиду "гормону любові". Для триваліших прощань у Данідін радять скористатися парковкою.

Також ми писали про те, що обійми підвищують імунітет і знижують стрес. Вчені розповіли про те, як довго слід обійматися, щоб отримати максимум користі.