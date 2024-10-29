Найдено нечто общее в старении животных и людей: оба уединяются, но лишь одним это на пользу

В новом исследовании ученые обнаружили, что с возрастом животные становятся менее общительными, подобно людям.

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Не секрет, что люди с возрастом становятся менее общительными и теперь ученые считают, что мы не одиноки в этом. Исследователи обнаружили, что многие животные ведут себя так же. Любопытно, что снижение взаимодействия с окружающими считается негативным для людей, но, похоже, это не распространяется на животных, пишет The Guardian.

Эксперты, изучающие животных, от диких оленей до насекомых, обезьян и птиц, раскрыли множество идей о связи между возрастом и социальными связями. По словам соавтора исследования, доктора Джоша Фирта из Университета Лидса, похоже, существует общая закономерность, что люди и животные становятся менее общительными с возрастом, однако эта тенденция идет на пользу, увы, не всем.

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Ученые предполагают, что пожилые люди и животные, вероятно, менее социально связаны, так как им не нужно делиться информацией так же, как молодым. В то же время для животных это означает, что они могут избежать различных инфекций — эксперты считают это важным, так как с возрастом иммунные клетки становятся менее сильными.

По словам Фирта, подобные исследования у животных имеют свои преимущества, так как ученые могут следить за ними в течение всей жизни, а также проводить различные эксперименты — увы, и то, и другое сложно для людей.

В одной работе ученые проанализировали данные более чем 150 различных видов и обнаружили, что более социальные виды, как правило, живут дольше, имеют более длительное время генерации и более продолжительные репродуктивные окна.

В другой работе, основанной на шестилетних наблюдениях за домовыми воробьями, ученые обнаружили, что у пожилых птиц круг общения значительно уже. Предполагается, что это связано с тем, что их ровесники умирают из-за возраста. В то же время, исследование, изучающее речных крачек, выявило генетический вклад в возрастные социальные изменения.

Отметим, что снижение социальных связей часто рассматривается как нечто негативное, в особенности для людей, ученые считают, что оно может иметь свои преимущества. Например, исследование, основанное на наблюдении макак-резусов, обнаружило, что у пожилых особей снижается риск заболеваний, которые особенно опасны для возрастной группы. Аналогичные результаты ученые также обнаружили, наблюдая за взрослыми самками благородного оленя.

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