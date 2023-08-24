Голое животное под землей хранит секрет долгой жизни и здоровья: что обнаружили ученые

Исследователи обнаружили, что ген "долголетия" этого зверька, живущего под поверхностью земли способен продлить жизнь и улучшить здоровье.

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Эти животные весят всего около 35 грамм и достигают в длину около 13 сантиметров. Большую часть своей жизни они проводят под землей в Африке к югу от Сахары и вряд ли когда-то их поместят на календарь с фото милых животных. Впрочем, нечто привлекательное в них все же есть, а именно то, что голые землекопы (Heterocephalus glaber) демонстрируют невероятную устойчивость к биологическому старению, пишет New Atlas.

В новом исследовании ученые из Рочестерского университета сосредоточились на понимании того, как уникальные механизмы клеточного старения этих животных закладывают основы их долгой продолжительности жизни — до 41 года. Любопытно, что в течение всей своей жизни самки этого вида остаются фертильными и устойчивы к возрастным заболеваниям.

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В ходе исследования ученые генетически модифицировали мышей и получили голую версию гена гиалуронансинтазы 2, которая производит белок, производящий высокомолекулярную гиалуроновую кислоту (HMW-HA). Отметим, что этот ген в действительности есть абсолютно у всех млекопитающих на Земле, однако ранее ученые обнаружили, что у голого землекопа версия гена каким-то образом усилена — это приводит к более сильной экспрессии генов.

По словам соавтора исследования, профессора биологии и медицины в Рочестере, Веры Горбуновой, модификация грызунов напрямую привела к общему улучшению здоровья стареющих крыс, а также увеличило их среднюю продолжительность жизни примерно на 4,4%. По словам ученых, результаты исследования доказывают, что уникальные механизмы долголетия, которые развились у разных видов, живущих на планете, могут быть экспортированы для увеличения продолжительности жизни других млекопитающих.

Авторы исследования отмечают, что данное увеличение жизни может показаться весьма незначительным, в особенности у животных с продолжительностью жизни менее 18 месяцев, оно является важным. Например, для человека подобное увеличение означало бы, что 80-летний человек может добавить себе дополнительные 3,5 года жизни.

Однако ученые также обнаружили другие "бонусы" для здоровья грызунов. Например, мыши с модифицированным геном, свойственным голому землекопу, имели более высокую защиту от рака, меньше воспалений в различных частях тела, а также обладали более здоровым кишечником.

По словам Горбуновой, им с коллегами потребовалось 10 лет после обнаружения HMW-HA у голого землекопа и до обнаружения доказательств того, что этот ген способен улучшать здоровье мышей. Исследователи отмечают, что их следующая работа будет посвящена передаче этого гена людям. Авторы исследования надуются, что полученные результаты в какой-то момент позволят увеличить продолжительность жизни и здоровья людей в будущем.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали 8 способов увеличить продолжительность жизни.

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