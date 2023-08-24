Гола тварина під землею зберігає секрет довгого життя і здоров'я: що виявили вчені

Дослідники виявили, що ген "довголіття" цього звірка, що живе під поверхнею землі, здатний подовжити життя і поліпшити здоров'я.

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Ці тварини важать всього близько 35 грамів і досягають у довжину близько 13 сантиметрів. Більшу частину свого життя вони проводять під землею в Африці на південь від Сахари та навряд чи колись їх помістять на календар з фото милих тварин. Утім, щось привабливе в них усе ж таки є, а саме те, що голі землекопи (Heterocephalus glaber) демонструють неймовірну стійкість до біологічного старіння, пише New Atlas.

У новому дослідженні вчені з Рочестерського університету зосередилися на розумінні того, як унікальні механізми клітинного старіння цих тварин закладають основи їхньої довгої тривалості життя — до 41 року. Цікаво, що протягом усього свого життя самки цього виду залишаються фертильними та стійкими до вікових захворювань.

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Під час дослідження вчені генетично модифікували мишей і отримали голу версію гена гіалуронансинтази 2, яка виробляє білок, що виробляє високомолекулярну гіалуронову кислоту (HMW-HA). Зазначимо, що цей ген насправді є абсолютно у всіх ссавців на Землі, проте раніше вчені виявили, що в голого землекопа версія гена якимось чином посилена — це призводить до сильнішої експресії генів.

За словами співавтора дослідження, професора біології та медицини в Рочестері, Віри Горбунової, модифікація гризунів безпосередньо призвела до загального поліпшення здоров'я щурів, що старіють, а також збільшила їхню середню тривалість життя приблизно на 4,4%. За словами вчених, результати дослідження доводять, що унікальні механізми довголіття, які розвинулися у різних видів, що живуть на планеті, можуть бути експортовані для збільшення тривалості життя інших ссавців.

Автори дослідження зазначають, що таке збільшення життя може здатися вельми незначним, особливо у тварин із тривалістю життя менше ніж 18 місяців, воно є важливим. Наприклад, для людини подібне збільшення означало б, що 80-річна людина може додати собі додаткові 3,5 року життя.

Однак учені також виявили інші "бонуси" для здоров'я гризунів. Наприклад, миші з модифікованим геном, властивим голому землекопу, мали вищий захист від раку, менше запалень у різних частинах тіла, а також володіли більш здоровим кишківником.

За словами Горбунової, їм із колегами знадобилося 10 років після виявлення HMW-HA у голого землекопа і до виявлення доказів того, що цей ген здатний покращувати здоров'я мишей. Дослідники зазначають, що їхня наступна робота буде присвячена передачі цього гена людям. Автори дослідження сподіваються, що отримані результати в якийсь момент дадуть змогу збільшити тривалість життя і здоров'я людей у майбутньому.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали 8 способів збільшити тривалість життя.

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