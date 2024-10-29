Знайдено щось спільне у старінні тварин і людей: обидва усамітнюються, але лише одним це на користь

У новому дослідженні вчені виявили, що з віком тварини стають менш товариськими, подібно до людей.

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Не секрет, що люди з віком стають менш товариськими й тепер вчені вважають, що ми не самотні в цьому. Дослідники виявили, що багато тварин поводяться так само. Цікаво, що зниження взаємодії з оточенням вважається негативним для людей, але, схоже, це не поширюється на тварин, пише The Guardian.

Експерти, які вивчають тварин, від диких оленів до комах, мавп і птахів, розкрили безліч ідей про зв'язок між віком і соціальними зв'язками. За словами співавтора дослідження, доктора Джоша Фірта з Університету Лідса, схоже, існує загальна закономірність, що люди та тварини стають менш товариськими з віком, проте ця тенденція йде на користь, на жаль, не всім.

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Вчені припускають, що літні люди й тварини, ймовірно, менш соціально пов'язані, оскільки їм не потрібно ділитися інформацією так само як молодим. Водночас для тварин це означає, що вони можуть уникнути різних інфекцій — експерти вважають це важливим, оскільки з віком імунні клітини стають менш сильними.

За словами Фірта, подібні дослідження у тварин мають свої переваги, оскільки вчені можуть стежити за ними протягом усього життя, а також проводити різні експерименти — на жаль, і те, і інше складно для людей.

В одній роботі вчені проаналізували дані більш ніж 150 різних видів і виявили, що більш соціальні види, як правило, живуть довше, мають більш тривалий час генерації та більш тривалі репродуктивні вікна.

В іншій роботі, що ґрунтується на шестирічних спостереженнях за будинковими горобцями, вчені виявили, що у літніх птахів коло спілкування значно вужче. Передбачається, що це пов'язано з тим, що їхні ровесники помирають через вік. Водночас дослідження, що вивчає річкових крячків, виявило генетичний внесок у вікові соціальні зміни.

Зазначимо, що зниження соціальних зв'язків часто розглядається як щось негативне, особливо для людей, вчені вважають, що воно може мати свої переваги. Наприклад, дослідження, засноване на спостереженні макак-резусів, виявило, що у літніх особин знижується ризик захворювань, які особливо небезпечні для вікової групи. Аналогічні результати вчені також виявили, спостерігаючи за дорослими самками благородного оленя.

Раніше Фокус писав про те, що гола тварина під землею зберігає секрет довгого життя і здоров'я.