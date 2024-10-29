Шаг и прыжок. Очень странный осьминог вальсирует по дну океана: зачем ему это (видео)

Исследователи засняли таинственного головоногого моллюска, исполняющего танец на глубине почти 5 000 метров.

Related video

Океан покрывает больше половины поверхности океана и является домом для невероятного количества жизни. О некоторых видах нам хорошо известно, но другие все еще остаются загадкой. Например, один из самых таинственных осьминогов в мире, также известный как большеглазая медуза (Cirrothauma cf. Magna), которому десятилетиями удавалось скрываться от глаз ученых, пишет Science Alert.

Во время экспедиции в Тихом океане исследователям из Университета Западной Австралии на борту судна Dagon удалось запечатлеть случайную встречу с таинственным осьминогом — его засняли на видео. Известно, что осьминог вальсировал на глубине около 4800 метров — в абиссальной зоне с низкой температурой, в темноте и при сокрушительном давлении.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исследователи отмечают, что первые подсказки о странном поведении этого осьминога были учеными еще в 1997 году, но с тех пор мы не слишком продвинулись. Основная проблема заключается в том, что место, где он обитает, крайне сложно исследовать людям, а потому ученые попросту не могут наблюдать его в естественной абиссально-пелагической среде обитания.

В исследовании 1997 года ученые описали поведение осьминога, где он двигался по морскому дну таким же образом, как и в этот раз — такое поведение называется формой передвижения. Еще тогда, более 20 лет назад, ученые составили диаграмму движения головоногого моллюска.

Передвижение осьминога Grimpoteuthis Фото: Marine Biology

По словам исследователей, ранее они с коллегами наблюдали родственных осьминогов, подпрыгивающих по дну океана похожим образом, но на более мелких глубинах. Ученые считаю, что это может быть своеобразной подсказкой.

Исследователи полагают, что такое поведение с подпрыгиванием осьминоги могут демонстрировать во время поиска пищи. На видео видно, как осьминог отталкивается от дна, верхней точке каждого подпрыгивания он расправляет свои щупальца, раздувая мембрану между ними, чтобы приземлиться на морское дно. Во время этого приземления осьминог захватывает любую добычу, которую ему удалось охватить, прежде чем снова подпрыгнуть и повторить последовательность.

Прыжки Cirroteuthis muelleri в поисках пищи Фото: Proc R Soc Lond B Biol Sci, 2024

К слову, наблюдения, полученные в период с 2020 по 2022 год, стали первым случаем, когда такое поведение при поиске пищи было замечено и задокументировано у перистых осьминогов.

Ранее Фокус писал о том, что ученые еще раз подтвердили, что осьминоги, как и люди, видят сны.