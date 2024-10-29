Крок і стрибок. Дуже дивний восьминіг вальсує на дні океану: навіщо йому це (відео)

Дослідники зняли таємничого головоногого молюска, який виконує танець на глибині майже 5 000 метрів.

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Океан вкриває більшу частину поверхні океану і є домівкою для неймовірної кількості життя. Про деякі види нам добре відомо, але інші все ще залишаються загадкою. Наприклад, один із найтаємничіших восьминогів у світі, також відомий як великоока медуза (Cirrothauma cf. Magna), якому десятиліттями вдавалося ховатися від очей учених, пише Science Alert.

Під час експедиції в Тихому океані дослідникам з Університету Західної Австралії на борту судна Dagon вдалося закарбувати випадкову зустріч із таємничим восьминогом — його зняли на відео. Відомо, що восьминіг вальсував на глибині близько 4800 метрів — в абісальній зоні з низькою температурою, у темряві та за нищівного тиску.

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Дослідники відзначають, що перші підказки про дивну поведінку цього восьминога були вченими ще в 1997 році, але відтоді ми не надто просунулися. Основна проблема полягає в тому, що місце, де він мешкає, вкрай складно досліджувати людям, а тому вчені просто не можуть спостерігати його в природному абісально-пелагічному середовищі існування.

У дослідженні 1997 року вчені описали поведінку восьминога, де він рухався морським дном у той самий спосіб, що й цього разу — така поведінка називається формою пересування. Ще тоді, понад 20 років тому, вчені склали діаграму руху головоногого молюска.

Пересування восьминога Grimpoteuthis Фото: Marine Biology

За словами дослідників, раніше вони з колегами спостерігали споріднених восьминогів, які підстрибують по дну океану схожим чином, але на більш дрібних глибинах. Вчені вважають, що це може бути своєрідною підказкою.

Дослідники вважають, що таку поведінку з підстрибуванням восьминоги можуть демонструвати під час пошуку їжі. На відео видно, як восьминіг відштовхується від дна, у верхній точці кожного підстрибування він розправляє свої щупальця, роздуваючи мембрану між ними, щоб приземлитися на морське дно. Під час цього приземлення восьминіг захоплює будь-яку здобич, яку йому вдалося охопити, перш ніж знову підстрибнути та повторити послідовність.

Стрибки Cirroteuthis muelleri в пошуках їжі Фото: Proc R Soc Lond B Biol Sci, 2024

До речі, спостереження, отримані в період з 2020 до 2022 року, стали першим випадком, коли таку поведінку під час пошуку їжі було помічено і задокументовано у перистих восьминогів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені ще раз підтвердили, що восьминоги, як і люди, бачать сни.