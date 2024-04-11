Учені закликали ловити лише старих восьминогів: створено посібник, як визначити їхній вік

Дослідники створили перше у світі керівництво зі старіння восьминогів, вважається, що це допоможе врятувати їх від вимирання.

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Восьминоги живуть на планеті вже мільйони років, проте тривалість життя більшості з них становить лише кілька років — вони помирають після спарювання або відкладання яєць. Досі це не загрожувало восьминогам вимиранням, проте улови восьминогів зростають з кожним роком, щоб задовольнити попит населення планети, що зростає, і існування головоногих опинилося під загрозою, пише PHYS.org.

Щоб гарантувати, що промисел восьминогів залишиться стійким, вчені вимагають захисту однієї з найдавніших істот на планеті. Для цього дослідники розробили точний, надійний, економічно простий та ефективний метод визначення віку та оцінки швидкості росту й розмноження головоногих.

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Команда австралійських учених уперше в історії розробила покрокову практичну інструкцію зі старіння головоногих. Автори дослідження стверджують, що використання річних кілець на дзьобах і стилетах восьминогів може дати змогу визначити їхній вік. У результаті команда з Університету Австралії змогла створити практичний інструмент визначення віку головоногих для людей, які керують і оцінюють промисел восьминогів.

За словами співавтора дослідження, морського еколога UniSA доктора Зої Даблдей, за останні три десятиліття в різних дослідженнях вивчалися різні методи визначення віку восьминогів. Однак лише невелика кількість вчених у всьому світі володіють практичними знаннями для застосування цих методів у лабораторії.

У результаті команда створила посібник, який став частиною масштабнішого дослідження, проведеного доктором Кариною Голл із Департаменту первинної промисловості Нового Південного Уельсу. Команда впевнена, що розуміння віку восьминога допоможе підтримати стале рибальство.

Передбачається, що знаючи вік виду, вчені та експерти зможуть оцінити, наскільки швидко він росте і розмножується. Крім того, це допоможе розрахувати, яку кількість восьминогів може виловити людство, щоб зберегти стійкий промисел і не нашкодити виду.

Знання віку тварини також дає змогу зрозуміти, скільки часу потрібно восьминогу, щоб дозріти. Вік також важливий для загального збереження виду та управління ним, незалежно від того, виловлюється він чи ні.

Зазначимо, що вік багатьох тварин визначається шляхом підрахунку річних кілець у їхніх тканинах, подібно до річних кілець дерев. Утім, у восьминогів це трохи складніше, оскільки їхні кільця є днями, а не роками життя. Крім того, методи підрахунку необхідно адаптувати окремо для кожного виду.

Оцінки експертів свідчать про те, що щорічно в 90 країнах добувають близько 400 000 восьминогів. На жаль, учені прогнозують, що з часом вилов головоногих лише збільшуватиметься, що чинитиме тиск на запаси восьминогів у всьому світі.

Автори дослідження вважають, що публікація цього посібника зробить знання доступними для всіх, у такий спосіб людство зможе зберегти стійке рибальство, але також і забезпечити виживання та процвітання цих стародавніх тварин.

Раніше Фокус писав про те, що вчені ще раз підтвердили, що восьминоги, як і люди, бачать сни.