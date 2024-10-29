Тайна плюшевого лебедя из Сибири: возрастом 2300 лет и связан с "сотворением вселенной"

Исследователи считают, что войлочная фигурка лебедя использовалась людьми железного века в качестве символа жизни.

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Пазырыкский лебедь является декоративной плюшевой фигуркой лебедя, сделанной из оленьего войлока и наполненной оленьей шерстью. Эта мягкая фигурка относится к пазырыкской культуре — народу железного века, который, как считают ученые, был частью сакской культурной группы, то есть кочевников, которые, вероятно, были восточной ветвью скифской культуры, пишет Live Science.

Известно, что декоративная плюшевая фигурка была сделана около 2400 лет назад и обнаружена в долине Пазырык в Алтайских горах. Археологи обнаружили фигурку лебедя, высотой почти 30 сантиметров, в кургане, недалеко от границ России с Казахстаном, Китаем и Монголией.

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Исследователи считают, что фигурка может быть датирована 5 или 4 веком до нашей эры: тело лебедя сделано из оленьей шерсти, переработанной в белый войлок, а глаза, клюв и кончики крыльев изготовлены из черного войлока. Для изготовления "ног" был использован красновато-коричневый войлок, а само тело фигурки было набито оленьей шерстью.

Археологи обнаружили, что в ногах фигурки находятся палки, удерживающие лебедя в вертикальном положении. Предполагается, что эти палки ранее были использованы для установки фигурки на деревянную колесницу, которая была обнаружена неподалеку. Впрочем, ученые не исключают, что ранее фигурка могла быть установлена на вершину конструкции, похожей на палатку и ранее воздвигнутой над курганом, однако со временем она сгнила.

Предполагается, что эта фигурка символизировала жизнь в трех сферах:

воздухе;

земле;

воде.

Любопытно, что лебедь или похожая на него водоплавающая птица также могли фигурировать в мифе о сотворении мира. Исследователи отмечают, что ранее существовала широко распространенная концепция сотворения вселенной лебедем, уткой или гусем, что было характерно для многих космогонических концепций в древние времена.

Раскопки кургана в долине Пазырык были начаты еще в 1920-х годах, однако фигурка войлочного лебедя была обнаружена лишь почти три десятилетия спустя, в 1949 году. Об этом свидетельствуют данные вашингтонского университета.

Археологи также отмечают, что хрупкая фигурка лебедя смогла уцелеть до нашего времени благодаря местной геологии и климату: многие курганы здесь постоянно замерзают, а потому в них сохранилось множество органических материалов, в том числе и органических останков.

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