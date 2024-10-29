Таємниця плюшевого лебедя із Сибіру: віком 2300 років і пов'язаний зі "створенням всесвіту"

Дослідники вважають, що повстяна фігурка лебедя використовувалася людьми залізного віку як символ життя.

Related video

Пазирикський лебідь є декоративною плюшевою фігуркою лебедя, зробленою з оленячої повсті та наповненою оленячою шерстю. Ця м'яка фігурка належить до пазирикської культури — народу залізної доби, який, як вважають вчені, був частиною сакської культурної групи, тобто кочівників, які, ймовірно, були східною гілкою скіфської культури, пише Live Science.

Відомо, що декоративна плюшева фігурка була зроблена близько 2400 років тому і виявлена в долині Пазирик в Алтайських горах. Археологи виявили фігурку лебедя, заввишки майже 30 сантиметрів, у кургані, недалеко від кордонів Росії з Казахстаном, Китаєм і Монголією.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дослідники вважають, що фігурка може бути датована 5 або 4 століттям до нашої ери: тіло лебедя зроблено з оленячої вовни, переробленої на білу повсть, а очі, дзьоб і кінчики крил виготовлені з чорної повсті. Для виготовлення "ніг" було використано червонувато-коричневу повсть, а саме тіло фігурки було набито оленячою вовною.

Археологи виявили, що в ногах фігурки знаходяться палиці, які утримують лебедя у вертикальному положенні. Передбачається, що ці палиці раніше були використані для встановлення фігурки на дерев'яну колісницю, яку було виявлено неподалік. Утім, учені не виключають, що раніше фігурку могли встановити на вершину конструкції, схожої на намет, раніше спорудженої над курганом, проте з часом вона згнила.

Передбачається, що ця фігурка символізувала життя в трьох сферах:

повітрі;

землі;

воді.

Цікаво, що лебідь або схожий на нього водоплавний птах також могли фігурувати в міфі про створення світу. Дослідники зазначають, що раніше існувала широко поширена концепція створення всесвіту лебедем, качкою або гускою, що було характерно для багатьох космогонічних концепцій у стародавні часи.

Розкопки кургану в долині Пазирик було розпочато ще в 1920-х роках, проте фігурку повстяного лебедя було виявлено лише майже три десятиліття по тому, в 1949 році. Про це свідчать дані вашингтонського університету.

Археологи також зазначають, що тендітна фігурка лебедя змогла вціліти до нашого часу завдяки місцевій геології та клімату: багато курганів тут постійно замерзають, а тому в них збереглося безліч органічних матеріалів, зокрема й органічних останків.

Раніше Фокус писав про те, що в Сибіру знайшли найдавніші фортеці на планеті: створені 8 000 років тому.