В Румынии поклонялись богам из Сирии: археологи сделали удивительные открытия в древнеримском городе

Сармизегетуза была дакийской столицей, разрушенной императором Траяном, который основал одноименный город неподалеку.

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Удивительные открытия сделали румынские археологи в Сармизегетузе, или Ульпии Траяне, крупнейшем древнеримском мегаполисе на территории современной Румынии. Город, основанный императором Траяном после военных походов против даков, был полон святилищ, посвященных самым разным божествам. И в том числе из Пальмиры, которая расположена на территории современной Сирии. Об этом пишет Adevarul.

Руины города Ульпия Траяна

Археологические раскопки здесь ведутся уже более ста лет, Ульпия Траяна — первая колония, основанная римлянами на территории сегодняшней Румынии. Построенный в начале 2-го века нашей эры после дако-римских войн, город процветал в следующем столетии, его население достигло более 20 000 жителей, став космополитическим центром.

Большую часть населения составляли семьи римских ветеранов, привезенных сюда из различных провинций Римской империи, а местная экономика основывалась на эксплуатации ресурсов Дакии: золота, железа, соли, строительного камня, пастбищ и обширных лесов. Дакийское влияние в этом центральном римском городе провинции было минимальным.

Археологи говорят, что колонизация была стремительной. Хотя Ульпия Траяна и носила название старинной дакийской столицы Сармизегетузы, но следов культуры даков тут почти не осталось. Но оказалось, что это был настоящий древнеримский мегаполис, который торговал со всем тогдашним цивилизованным миром: Сирией, Фракией, Грецией и конечно Римом.

Руины города Ульпия Траяна, который когда-то был большим мегаполисом Фото: Соцсети

Ульпия Траяна Сармизегетуза также была важным религиозным центром, о чем свидетельствуют обнаруженные здесь многочисленные древние храмы. Из них наиболее внушительным был Капитолий, построенный в середине II века на месте более древнего святилища и посвященный богу Юпитеру. Тут стояла огромная пятиметровая статуя Юпитера, которая впоследствии была уничтожена пожаром.

Археологические открытия свидетельствуют о разнообразной религиозной жизни города. Первые открытия такого рода датируются 1880 годом, когда сельский житель нашел руины на своем поле.

Во II веке провинция Дакия имела отношения с Пальмирой, древним городом, расположенным на территории современной Сирии, также находившимся под властью Рима. По данным Национального исторического музея Румынии, с течением времени были обнаружены три храма, посвященные богам Пальмиры, один из них также исследуется этим летом.

Среди божеств из Сирии, которым поклонялись жители города в Румынии были Бэл (верховное божество), Ярхибол, Аглибол и Малакбель. По мнению археологов, Сармизегетуза по архитектуре и учреждениям была римским городом, но ее культура и верования сделали его космополитичным, а находки свидетельствуют о существовании восточных, африканских и западных культов.

Здесь также поклонялись Митре, богу света, о чем свидетельствуют руины святилища и мраморный рельеф, найденный в 1882 году. А также богу Сильвану, защитнику лесов и полей. Сильван был чрезвычайно популярен в Дакии.

Начиная с III века древний город начал приходить в упадок, хотя провинция к северу от Дуная все еще называлась Дакия Феликс. Примерно в 270 году римляне вывели свои войска и администрацию из Дакии, опасаясь нападения кочевых племен.

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