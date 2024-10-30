У Румунії поклонялися богам із Сирії: археологи зробили дивовижні відкриття в давньоримському місті

Сармізегетуза була дакійською столицею, зруйнованою імператором Траяном, який заснував однойменне місто неподалік.

Related video

Дивовижні відкриття зробили румунські археологи в Сармізегетузі, або Ульпії Траяні, найбільшому давньоримському мегаполісі на території сучасної Румунії. Місто, засноване імператором Траяном після військових походів проти даків, було сповнене святилищ, присвячених найрізноманітнішим божествам. І зокрема з Пальміри, яка розташована на території сучасної Сирії. Про це пише Adevarul.

Руїни міста Ульпія Траяна

Археологічні розкопки тут ведуться вже понад сто років, Ульпія Траяна — перша колонія, заснована римлянами на території сьогоднішньої Румунії. Побудоване на початку ІІ століття нашої ери після дако-римських воєн, місто процвітало в наступному столітті, його населення досягло понад 20 000 жителів, ставши космополітичним центром.

Більшу містян становили сім'ї римських ветеранів, привезених сюди з різних провінцій Римської імперії, а місцева економіка ґрунтувалася на експлуатації ресурсів Дакії: золота, заліза, солі, будівельного каменю, пасовищ і великих лісів. Дакійський вплив у цьому центральному римському місті провінції був мінімальним.

Археологи кажуть, що колонізація була стрімкою. Хоча Ульпія Траяна і носила назву старовинної дакійської столиці Сармізегетузи, але слідів культури даків тут майже не залишилося. Але виявилося, що це був справжній давньоримський мегаполіс, який торгував із усім тогочасним цивілізованим світом: Сирією, Фракією, Грецією та, звісно, Римом.

Руїни міста Ульпія Траяна, яке колись було великим мегаполісом Фото: Соцмережi

Ульпія Траяна Сармізегетуза також була важливим релігійним центром, про що свідчать виявлені тут численні стародавні храми. З них найбільш значним був Капітолій, побудований у середині II століття на місці давнішого святилища і присвячений богу Юпітеру. Тут стояла величезна п'ятиметрова статуя Юпітера, яка згодом була знищена пожежею.

Археологічні відкриття свідчать про різноманітне релігійне життя міста. Перші відкриття такого роду датуються 1880 роком, коли сільський житель знайшов руїни на своєму полі.

У II столітті провінція Дакія мала відносини з Пальмірою, стародавнім містом, розташованим на території сучасної Сирії, яке також перебувало під владою Риму. За даними Національного історичного музею Румунії, з плином часу було виявлено три храми, присвячені богам Пальміри, один із них також досліджується цього літа.

Серед божеств із Сирії, яким поклонялися жителі міста в Румунії, були Бел (верховне божество), Ярхібол, Аглібол і Малакбель. На думку археологів, Сармізегетуза за архітектурою та установами була римським містом, але її культура та вірування зробили його космополітичним, а знахідки свідчать про поширення східних, африканських та західних культів.

Тут також поклонялися Мітрі, богу світла, про що свідчать руїни святилища і мармуровий рельєф, знайдений 1882 року. А також богу Сільвану, захиснику лісів і полів. Сільван був надзвичайно популярний у Дакії.

Починаючи з III століття стародавнє місто почало занепадати, хоча провінція на північ від Дунаю все ще називалася Дакія Фелікс. Приблизно 270 року римляни вивели свої війська й адміністрацію з Дакії, побоюючись нападу кочових племен.

Нагадаємо, археологи з Ізраїлю зробили унікальне відкриття: знайшли фрагмент глечика, вік якого становить 1200 років. На цьому фрагменті також відбилася лапа кішки, яка "місила тісто"