Найдена старейшая в мире шахта: 48 000 лет назад в ней добывали важнейший материал в истории людей

Исследователи считают, что доисторические люди приложили огромные усилия, чтобы добывать один из важнейших материалов в истории человечества.

Related video

Самая старая в мире шахта была обнаружена на юге Африки посредством бомбардировки древних материалов нейтронами внутри активной зоны реактора. Исследователи считают, что возраст шахты составляет около 48 000 лет и она является невероятной демонстрацией того, насколько колоссальное значение доисторические люди придавали охре, пишет IFLScience.

Исследователи отмечают, что охра, вероятно, является одним из важнейших материалов в истории человечества. На самом деле это натуральный глинистый пигмент, богатый соединениями железа, что придает ему целую гамму цветов: от насыщенного желтого и ярко-оранжевого до кроваво-красного и ржаво-коричневого.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Сотни тысяч лет люди использовали этот пигмент для различных целей, например, наскальная живопись, боди-арт, личные украшения и ритуалы. Однако помимо своей эстетической привлекательности, охра также обладает антибактериальными свойствами, что делает ее полезной и в медицинских целях.

В новом исследовании ученые стремились лучше понять историю материала в каменном веке в Африке. Для этого они использовали различные научные методы для анализа образцов охры, взятых в Львиной пещере и близлежащих поселений в Южной Африке, не имеющих выхода к морю.

Команда использовала оптически стимулированную люминесценцию — метод, датирующий материалы путем измерения излучения для определения последнего времени воздействия солнечного света на минеральные зерна. Результаты указывают на то. Что в Львиной пещере охра добывалась в больших количествах не менее 48 000 лет назад.

Авторы исследования полагают, что древние люди, вероятно, возвращались в регион для добычи охры в течение тысяч лет. Это указывает на то, что качество материала было важной частью традиций и общих знаний, которые передавались из поколения в поколение.

Брэнди Л. Макдональд собирает охру и глиняное сырье в Эсватини, на юге Африки, для исследования Фото: Brandi L. MacDonald

По словам соавтора исследования, профессора химии в Колледже искусств и наук в Университете Миссури Бэнди Макдональд, они с командой также использовали другой метод, известный как нейтронно-активационный анализ. Этот метод помог определить химический состав артефактов и отследить их происхождение.

В ходе этого метода ученые берут небольшие образцы артефактов из охры, безопасно делают их радиоактивными, подвергая воздействию нейтронов внутри активной зоны реактора. Когда артефакты начинают распадаться, они испускают характерную энергию в форме радиоизотопов, которую ученые могут измерить с помощью гамма-спектрометрии.

Результаты исследования указывают на то, что охра из этой древней шахты была перенесена на огромные расстояния, что предполагает значительный уровень торговых сетей. Ученые также утверждают, что результаты указывают на то, что охра имела глубокую культурную и практическую ценность для людей в каменном веке.

Ранее Фокус писал о том, что неандертальцы начали использовать охру 250 тыс. лет назад.