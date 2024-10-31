Знайдена найстаріша у світі шахта: 48 000 років тому в ній добували найважливіший матеріал в історії людей

Дослідники вважають, що доісторичні люди доклали величезних зусиль, щоб добувати один із найважливіших матеріалів в історії людства.

Related video

Найстарішу у світі шахту було виявлено на півдні Африки за допомогою бомбардування стародавніх матеріалів нейтронами всередині активної зони реактора. Дослідники вважають, що вік шахти становить близько 48 000 років і вона є неймовірною демонстрацією того, наскільки колосальне значення доісторичні люди надавали охрі, пише IFLScience.

Дослідники зазначають, що охра, ймовірно, є одним із найважливіших матеріалів в історії людства. Насправді це натуральний глинистий пігмент, багатий на сполуки заліза, що надає йому цілої гами кольорів: від насиченого жовтого та яскраво-помаранчевого до криваво-червоного та іржаво-коричневого.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Сотні тисяч років люди використовували цей пігмент для різних цілей, наприклад, наскельний живопис, бодіарт, особисті прикраси та ритуали. Однак крім своєї естетичної привабливості, охра також має антибактеріальні властивості, що робить її корисною і в медичних цілях.

У новому дослідженні вчені прагнули краще зрозуміти історію матеріалу в кам'яному віці в Африці. Для цього вони використовували різні наукові методи для аналізу зразків охри, узятих у Левиній печері та прилеглих поселень у Південній Африці, які не мають виходу до моря.

Команда використовувала оптично стимульовану люмінесценцію — метод, що датує матеріали шляхом вимірювання випромінювання для визначення останнього часу впливу сонячного світла на мінеральні зерна. Результати вказують на те. Що у Левиній печері охра добувалася у великих кількостях щонайменше 48 000 років тому.

Автори дослідження вважають, що стародавні люди, ймовірно, поверталися в регіон для видобутку охри протягом тисяч років. Це вказує на те, що якість матеріалу була важливою частиною традицій і загальних знань, які передавалися з покоління в покоління.

Бренді Л. Макдональд збирає охру і глиняну сировину в Есватіні, на півдні Африки, для дослідження Фото: Brandi L. MacDonald

За словами співавторки дослідження, професорки хімії в Коледжі мистецтв і наук в Університеті Міссурі Бенді Макдональд, вони з командою також використовували інший метод, відомий як нейтронно-активаційний аналіз. Цей метод допоміг визначити хімічний склад артефактів і відстежити їхнє походження.

Під час цього методу вчені беруть невеликі зразки артефактів з охри, безпечно роблять їх радіоактивними, піддаючи впливу нейтронів всередині активної зони реактора. Коли артефакти починають розпадатися, вони випускають характерну енергію у формі радіоізотопів, яку вчені можуть виміряти за допомогою гамма-спектрометрії.

Результати дослідження вказують на те, що охра з цієї стародавньої шахти була перенесена на величезні відстані, що передбачає значний рівень торгівельних мереж. Вчені також стверджують, що результати вказують на те, що охра мала глибоку культурну і практичну цінність для людей у кам'яному столітті.

Раніше Фокус писав про те, що неандертальці почали використовувати охру 250 тис. років тому.