У Китаї знайшли інноваційну культуру з кам'яного віку (фото)

Це були перші люди в Східній Азії, які обробляли червонуватий пігмент охру та використовували складні інструменти у вигляді лез.

У процесі нещодавніх археологічних розкопок у Китаї ученим вдалося виявити культуру давньої кам'яної доби. Ці мисливці-збирачі, що жили на території сучасного Китаю 40 000 років тому, були першими людьми в Східній Азії, які обробляли червонуватий пігмент охру та використовували складні інструменти у вигляді лез, пише IFLS.

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Як зазначають дослідники, знайдені артефакти дають нове уявлення про те, як людська культура і технології поширювалися по всьому світу, як популяції Homo sapiens виходили за межі Африки.

[ + – ] Багато знарядь були прикріплені до ручок, і аналіз залишків, виявлених на цих інструментах, дозволяє припустити, що вони використовувалися для свердління, стругання, різання м'яса тварин і зіскаблювання шкур тварин

Знахідки були зроблені на стоянці Сямабей у басейні річки Ніхеван, відомому своєю багатою палеолітичною спадщиною. У смузі відкладень віком від 39 000 до 41 000 років дослідники знайшли кілька шматочків охри з різним мінеральним складом, що вказує на те, що природний пігмент швидше за все доставили на місце обробки.

Незважаючи на те, що встановити мету такої діяльності неможливо (наприклад, виробництво фарби для фарбування предметів або прикраси тіл, дублення шкур або використання охри як завантажувальної речовини для клею), кількість виробленого порошку охри була достатньо великою, щоб залишки матеріалу надовго просочили відкладення ділянки, у якому проводилися роботи.

[ + – ] Шматочки охри й обладнання для обробки каменю

Археологи також виявили 382 інструменти, які були складнішими, ніж ті, що знаходили на будь-якій сусідній ділянці. Виготовлені з використанням двох різних методів набивання, ці багатофункціональні знаряддя були дуже мініатюрними розмірами, причому більше половини з них мають розміри менше 20 мм.

Багато з них також були прикріплені до ручок, й аналіз залишків, виявлених на цих інструментах, дозволяє припустити, що вони використовувалися для свердління, стругання, різання м'яса тварин і зіскаблювання шкур тварин.

[ + – ] Стародавні люди використовували охру для різних ритуальних практик

"Що цікаво, така техніка, яка не зустрічається на більш давніх об'єктах, надає цим знахідкам оригінальності й особливості. Завдяки економічній, соціальній і культурній еволюції, цим гомінінам було набагато простіше жити в північних широтах із холодним середовищем. Знахідки в Сямабей допомагають нам зрозуміти ці адаптації і їхню потенційну роль у міграції людей", — розповіли вчені.

Незважаючи на те, що на стоянці не було знайдено решток гомінінів, наявність скам'янілостей Homo sapiens у прилеглих місцях дозволяє авторам зробити висновок, що ці інновації були справою рук саме людей. На думку дослідників, сучасні люди прибули до цього регіону приблизно 40 000 років тому, хоча характер їхньої взаємодії з іншими місцевими гомінінами, такими як неандертальці та денісівці, залишається загадкою.

Наявні еволюційні моделі припускають, що Homo sapiens швидко поширився Євразією однією хвилею, хоча, як зазначають автори, ця теорія зараз здається занадто спрощеною у світлі їхніх висновків.

[ + – ] Розрізнене поширення інновацій у регіоні та нерівномірне виживання місцевих культур і технологій, наводить вчених на думку, що сучасні люди колонізували цей район "мозаїчно"

Наприклад, той факт, що жителі Сямабей мали певні технологічні та культурні традиції, але не мали інших, такі як кістяні знаряддя та прикраси, може відображати першу колонізацію сучасними людьми, що потенційно враховує культурне та генетичне змішання з місцевими денісовцями.

Розрізнене поширення інновацій у регіоні та нерівномірне виживання місцевих культур і технологій, наводить учених на думку, що сучасні люди колонізували цей район "мозаїчно".

Нагадаємо, що в процесі нещодавнього дослідження, проведеного в січні цього року, учені переглянули вік ранніх останків першого прямого предка Homo Sapiens. Як з'ясувалося, люди ходили по Землі на 100 тис. років раніше, ніж передбачалося раніше.