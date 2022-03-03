В Китае обнаружили инновационную культуру из каменного века (фото)

Это были первые люди в Восточной Азии, которые обрабатывали красноватый пигмент охру и использовали сложные инструменты в виде лезвий.

В ходе недавних археологических раскопок в Китае ученым удалось обнаружить культуру древнего каменного века. Эти охотники-собиратели, жившие на территории современного Китая 40 000 лет назад, были первыми людьми в Восточной Азии, которые обрабатывали красноватый пигмент охру и использовали сложные инструменты в виде лезвий, пишет IFLS.

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Как отмечают исследователи, найденные артефакты дают новое представление о том, как человеческая культура и технологии распространялись по всему миру по мере того, как популяции Homo sapiens выходили за пределы Африки.

[ + – ] Многие орудия были прикреплены к рукояткам, и анализ остатков, обнаруженных на этих инструментах, позволяет предположить, что они использовались для сверления, строгания, резки мяса животных и соскабливания шкур животных

Находки были сделаны на стоянке Сямабэй в бассейне реки Нихэван, известном своим богатым палеолитическим наследием. В полосе отложений возрастом от 39 000 до 41 000 лет исследователи обнаружили несколько кусочков охры с различным минеральным составом, что указывает на то, что природный пигмент, скорее всего, доставили на место обработки.

Несмотря на то, что установить цель такой деятельности невозможно (например, производство краски для окрашивания предметов или украшения тел, дубление шкур или использование охры в качестве загрузочного вещества для клея), количество произведенного порошка охры было достаточно большим, чтобы остатки материала надолго пропитали отложения участка, на котором проводились работы.

[ + – ] Кусочки охры и оборудование для обработки камня

Археологи также обнаружили 382 инструмента, которые были более сложными, чем те, которые находили на любом соседнем участке. Изготовленные с использованием двух различных методов набивки, эти многофункциональные орудия были очень миниатюрных размеров, причем более половины из них имеют размеры менее 20 мм.

Многие из них также были прикреплены к рукояткам, и анализ остатков, обнаруженных на этих инструментах, позволяет предположить, что они использовались для сверления, строгания, резки мяса животных и соскабливания шкур животных.

[ + – ] Древние люди использовали охру для разных ритуальных практик

"Что интересно, такая техника, не встречающаяся на более древних объектах, придает этим находкам оригинальность и особенность. Благодаря экономической, социальной и культурной эволюции, этим гомининам было намного проще жить в северных широтах с холодной средой. Находки в Сямабэй помогают нам понять эти адаптации и их потенциальную роль в миграции людей", — рассказали ученые.

Несмотря на то, что на стоянке не было найдено останков гомининов, наличие окаменелостей Homo sapiens в близлежащих местах позволяет авторам сделать вывод, что эти инновации были делом рук именно людей. По мнению исследователей, современные люди прибыли в этот регион около 40 000 лет назад, хотя характер их взаимодействия с другими местными гомининами, такими как неандертальцы и денисовцы — остается загадкой.

Существующие эволюционные модели предполагают, что Homo sapiens быстро распространился по Евразии одной волной, хотя, как отмечают авторы, эта теория сейчас кажется слишком упрощенной в свете их выводов.

[ + – ] Разрозненное распространение инноваций в регионе и неравномерное выживание местных культур и технологий, наводит ученых на мысль, что современные люди, колонизировали этот район "мозаично"

Например, тот факт, что жители Сямабэй обладали определенными технологическими и культурными традициями, но не имели других, таких как костяные орудия и украшения, может отражать первую колонизацию современными людьми, потенциально включающую культурное и генетическое смешение с местными денисовцами.

Разрозненное распространение инноваций в регионе и неравномерное выживание местных культур и технологий, наводит ученых на мысль, что современные люди, колонизировали этот район "мозаично".

Напомним, что в ходе недавнего исследования, проведенного в январе этого года, ученые пересмотрели возраст самых ранних останков первого прямого предка Homo Sapiens. Как оказалось, люди ходили по Земле на 100 тыс. лет раньше, чем предполагалось ранее.