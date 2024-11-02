Самый страшный хищник на Земле: 95% всех видов в Африке боятся его "голоса" (видео)

Исследователи обнаружили, что большинство животных на континенте боятся вовсе не львов, а совсем других существ.

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Львы — самые крупные наземные хищники на Земле, охотящиеся группами. Их острые, как лезвия клыки, острое зрение, быстрые рефлексы и сокрушительные челюсти делают их животными, с которыми другие виды едва ли хотели бы встретиться. Однако новое исследование показывает, что 95% видов в Африке на самом деле боятся вовсе не этих хищников, пишет Science Alert.

Исследователи из Западного университета в Канаде просмотрели более 10 000 записей дикой природы в африканской саванне и обнаружили, что 95% наблюдаемых видов с гораздо большим ужасом реагируют на звуки совершенно другого зверя. По словам биолога-эколога Майкла Клинчи, технически это животное вовсе не является высших хищников — речь о нас, людях.

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Фактически, ученые обнаружили, что именно люди являются "монстрами, скрывающимися под кроватями других млекопитающих". Страх перед людьми настолько укоренился, что даже запрет на охоту не заставил животных перестать бояться людей.

В ходе эксперимента эколог Западного университета Лиана Занетт вместе с командой воспроизвели серию вокализаций и звуков для животных у водоемов в Большом национальном парке Крюгера в Южной Африке, а также записали их реакцию. Отметим, что эта территория также является домом для крупнейшей в мире популяции львов (Panthera leo).

В ходе эксперимента ученые также транслировали животным звуки человеческих разговоров на местных языках, в том числе тсонга, северный сото, английский и африкаанс, а также воспроизвели звуки человеческой охоты, в том числе лай собак и выстрелы. Кроме того, ученые также воспроизводили звуки общения львов.

Результаты указывают на то, что почти все 19 видов млекопитающих, наблюдавшихся в экспериментах, в два раза чаще срывались с водопоев, услышав речь людей, чем общение львов или даже звуки охоты. Среди изученных млекопитающих были такие животные, как:

слоны;

жирафы;

леопарды;

гиены;

зебры;

бородавочники и другие.

Ученые обнаружили, что именно человеческие вокализации внушают наибольший страх животным. Команда предполагает, что это связано с тем, что дикие животные распознают в людях реальную опасность, тогда как лай собак или стрельба, являются менее значимыми признаками опасности.

Авторы исследования отмечают, что это не слишком хорошо для животных, учитывая распространенность людей. В особой опасности также находятся популяции жителей саванн, которые неумолимо сокращаются. Как показывают предыдущие исследования группы, один только постоянный страх может сократить популяции животных-жертв на протяжении поколений.

Впрочем, ученые также нашли способ использовать этот страх. Они надеются проигрывать звуки человеческих разговоров в местах особой активности браконьеров — предполагается, что это поможет отпугнуть, а значит и защитить животных.

Ранее Фокус писал о том, что высший хищник, о котором никто не знал, годами скрывался в океане.