Найстрашніший хижак на Землі: 95% усіх видів в Африці бояться його "голосу" (відео)

Дослідники виявили, що більшість тварин на континенті бояться зовсім не левів, а інших істот.

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Леви — найбільші наземні хижаки на Землі, що полюють групами. Їхні гострі, як леза ікла, гострий зір, швидкі рефлекси й нищівні щелепи роблять їх тваринами, з якими інші види навряд чи хотіли б зустрітися. Однак нове дослідження показує, що 95% видів в Африці насправді бояться зовсім не цих хижаків, пише Science Alert.

Дослідники із Західного університету в Канаді переглянули понад 10 000 записів дикої природи в африканській савані та виявили, що 95% спостережуваних видів з набагато більшим жахом реагують на звуки зовсім іншого звіра. За словами біолога-еколога Майкла Клінчі, технічно ця тварина зовсім не є вищими хижаками — мова про нас, людей.

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Фактично, вчені виявили, що саме люди є "монстрами, що ховаються під ліжками інших ссавців". Страх перед людьми настільки вкоренився, що навіть заборона на полювання не змусила тварин перестати боятися людей.

Під час експерименту екологиня Західного університету Ліана Занетт разом із командою відтворили серію вокалізацій і звуків для тварин біля водойм у Великому національному парку Крюгера в Південній Африці, а також записали їхню реакцію. Зазначимо, що ця територія також є домівкою для найбільшої у світі популяції левів (Panthera leo).

Під час експерименту вчені також транслювали тваринам звуки людських розмов місцевими мовами, зокрема тсонга, північний сото, англійська та африкаанс, а також відтворили звуки людського полювання, зокрема гавкіт собак і постріли. Крім того, вчені також відтворювали звуки спілкування левів.

Результати вказують на те, що майже всі 19 видів ссавців, які спостерігалися в експериментах, удвічі частіше зривалися з водопоїв, почувши мовлення людей, аніж спілкування левів чи навіть звуки полювання. Серед вивчених ссавців були такі тварини, як:

слони;

жирафи;

леопарди;

гієни;

зебри;

бородавники та інші.

Учені виявили, що саме людські вокалізації вселяють найбільший страх тваринам. Команда припускає, що це пов'язано з тим, що дикі тварини розпізнають у людях реальну небезпеку, тоді як гавкіт собак або стрілянина, є менш значущими ознаками небезпеки.

Автори дослідження зазначають, що це не надто добре для тварин з огляду на поширеність людей. В особливій небезпеці також перебувають популяції мешканців саван, які невблаганно скорочуються. Як показують попередні дослідження групи, один лише постійний страх може скоротити популяції тварин-жертв упродовж поколінь.

Утім, учені також знайшли спосіб використовувати цей страх. Вони сподіваються програвати звуки людських розмов у місцях особливої активності браконьєрів — передбачається, що це допоможе відлякати, а отже, і захистити тварин.

Раніше Фокус писав про те, що вищий хижак, про якого ніхто не знав, роками переховувався в океані.