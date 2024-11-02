Важный прорыв: дистиллятор из старых шин очищает в 1,5 раза больше воды, чем нужно человеку

Исследователи изобрели новое устройство для сбора и опреснения воды — не требует больших затрат и работает быстро.

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Большую часть поверхности нашей планеты покрывает океан, а потому на Земле нет недостатка в воде. Но проблема заключается в том, что очень небольшое количество этой воды пригодно для питья: океаны слишком соленые, а реки часто слишком загрязнены, пишет New Atlas.

В результате далеко не все человеческие сообщества могут удовлетворить свои основные потребности. Но, похоже, ученые нашли выход. Команда из Университета Далхаузи в Канаде изобрела новое устройство, способное помочь людям собирать питьевую воду. Хорошие новости — эта конструкция не требует больших вложений.

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Базовая конструкция выглядит весьма знакомо: плавающий солнечный дистиллятор, впитывающий воду снизу и испаряющий ее, используя тепло солнечного излучения. Вода конденсируется на куполе, который направляет ее в специальный мешок для сбора.

Новое устройство успешно прошло испытания в реальных условия, а результаты показали, что оно может собирать до 3,67 литра пресной воды в день на два квадратных метра материала. Отметим, что это почти в 1,5 раза больше, чем необходимо среднестатистическому человеку в день.

Команда отмечает, что помимо сбора пресной воды у устройства есть еще несколько преимуществ. Во-первых, дистиллятор прост в масштабировании — можно увеличить купол устройства или использовать целый "флот" конструкций. Во-вторых, изготовление дистиллятора не требует больших затрат — в отличие от других подобных устройств, использующих для очистки золото и серебро, основным материалом в этой конструкции являются старые шины. Это снижает затраты, а также не допускает попадания этих отходов на свалку.

По словам соавтора исследования, доктора Мита Дасога, старые шины обрабатываются с помощью пиролиза, включающего их нагревание при высокой температуре без кислорода — в результате получается богатый углеродом уголь. Далее он смешивается с плазмонными карбидами титана, улавливающими свет и преобразующими его в тепло для испарения воды. В этом случае тонкий, как бумага, слой этого материала помещается на верхнюю поверхность плавающей пены под куполом.

Но даже это еще не все преимущества. Команда отмечает, что солнечный дистиллятор можно модифицировать так, чтобы он вырабатывал небольшое количество электроэнергии посредством термоэлектрического эффекта. Отметим, что эффект не будет большим, однако электроэнергии хватит для питания небольших датчиков качества воды.

По словам доктора Дасога, существует множество подобных солнечных дистилляторов — некоторые собирают воду из воздуха, а другие плавают подобно этому. Более того, некоторые конструкции куда более эффективны в сборе воды, чем новое устройство. Однако преимущество нового дистиллятора заключается в том, что он имеет невероятно дешевую конструкцию. Это преимущество особенно важно для развивающихся стран и изолированных районов, где это может быть наиболее полезно.

Ранее Фокус писал о том, что найден способ очистить воды планеты от нанопластика.