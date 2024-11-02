Важливий прорив: дистилятор зі старих шин очищає в 1,5 раза більше води, ніж потрібно людині

Дослідники винайшли новий пристрій для збору та опріснення води — не потребує великих витрат і працює швидко.

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Більшу частину поверхні нашої планети покриває океан, а тому на Землі не бракує води. Але проблема полягає в тому, що дуже невелика кількість цієї води придатна для пиття: океани надто солоні, а річки часто занадто забруднені, пише New Atlas.

У результаті далеко не всі людські спільноти можуть задовольнити свої основні потреби. Але, схоже, вчені знайшли вихід. Команда з Університету Далхаузі в Канаді винайшла новий пристрій, здатний допомогти людям збирати питну воду. Хороші новини — ця конструкція не потребує великих вкладень.

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Базова конструкція має вельми знайомий вигляд: сонячний дистилятор, що плаває і вбирає воду знизу і випаровує її, використовуючи тепло сонячного випромінювання. Вода конденсується на куполі, який направляє її в спеціальний мішок для збору.

Новий пристрій успішно пройшов випробування в реальних умовах, а результати засвідчили, що він може збирати до 3,67 літра прісної води на день на два квадратні метри матеріалу. Зазначимо, що це майже в 1,5 раза більше, ніж необхідно середньостатистичній людині на день.

Команда зазначає, що крім збору прісної води у пристрою є ще кілька переваг. По-перше, дистилятор простий у масштабуванні — можна збільшити купол пристрою або використовувати цілий "флот" конструкцій. По-друге, виготовлення дистилятора не вимагає великих витрат — на відміну від інших подібних пристроїв, що використовують для очищення золото і срібло, основним матеріалом у цій конструкції є старі шини. Це знижує витрати, а також не допускає потрапляння цих відходів на звалище.

За словами співавтора дослідження, доктора Міта Дасога, старі шини обробляються за допомогою піролізу, що включає їх нагрівання при високій температурі без кисню — в результаті отримують багате вуглецем вугілля. Далі воно змішується з плазмонними карбідами титану, що вловлюють світло і перетворюють його на тепло для випаровування води. У цьому випадку тонкий, як папір, шар цього матеріалу поміщається на верхню поверхню піни під куполом, що плаває.

Але навіть це ще не всі переваги. Команда зазначає, що сонячний дистилятор можна модифікувати так, щоб він виробляв невелику кількість електроенергії за допомогою термоелектричного ефекту. Зазначимо, що ефект не буде великим, проте електроенергії вистачить для живлення невеликих датчиків якості води.

За словами доктора Дасога, існує безліч подібних сонячних дистиляторів — деякі збирають воду з повітря, а інші плавають подібно до цього. Ба більше, деякі конструкції куди ефективніші у збиранні води, ніж новий пристрій. Однак перевага нового дистилятора полягає в тому, що він має неймовірно дешеву конструкцію. Ця перевага особливо важлива для країн, що розвиваються, та ізольованих районів, де це може бути найбільш корисно.

Раніше Фокус писав про те, що знайдено спосіб очистити води планети від нанопластика.