Жінка протягом 5 років пила "брудну" воду з крана: як це вплинуло на її організм

Детальна перевірка показала, що під час встановлення фільтра для очищення води в будинку жінки робітник допустив критичну помилку.

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Пані Лю з Китаю пила брудну воду через помилку під час встановлення очищувача для води. Жінка дізналась про проблему, коли придбала прилад для вимірювання якості води. Як з'ясувалося, показник щільності розчинених у ній речовин перевищує норму більш ніж удвічі. Про це пише видання SCMP.

Детальна перевірка показала, що під час встановлення фільтра у вересні 2020 року робітник допустив критичну помилку. Внаслідок цього чиста вода потрапляла в каналізацію, а технічна вода — безпосередньо у питний кран.

Жінка повідомила про серйозні проблеми зі здоров'ям, ймовірно, пов’язані з цим: нерегулярний менструальний цикл, незначні пошкодження печінки та підозру на негативний вплив хімічних речовин.

Представник компанії, яка виготовляє фільтри, визнав технічну помилку і запропонував замінити пристрій на новий. Однак жінка вважає це недостатньою компенсацією, адже йдеться про п'ять років вживання води неналежної якості. "Як ви компенсуєте мені проблеми зі здоров'ям?" — запитує вона.

Майстер зробив помилку під час встановлення фільтра для води Фото: Baidu

Схожий інцидент стався у провінції Чжецзян. Дитина місяцями вживала молоко, змішане зі стічними водами. Історія Лю також стала предметом широкого обговорення безпеки побутових приладів та відповідальності виробників за якість встановленого обладнання.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про 41-річну Ніну Манро з Австралії, яка почала випивати по чотири літри води на день, сподіваючись швидше одужати. Однак замість користі це призвело до госпіталізації.

Тим часом 65-річний Сокусекісай Ояма з Японії вже понад три десятиліття щодня їсть локшину швидкого приготування. Його любов до цієї страви зародилася ще під час навчання на інженера в токійському університеті Гунма.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас проблеми, зверніться до фахівця.