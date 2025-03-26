Женщина в течение 5 лет пила "грязную" воду из-под крана: как это повлияло на ее организм

Детальная проверка показала, что при установке фильтра для очистки воды в доме женщины рабочий допустил критическую ошибку.

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Госпожа Лю из Китая пила грязную воду из-за ошибки при установке фильтра для воды. Женщина узнала о проблеме, когда приобрела прибор для измерения качества воды. Как выяснилось, показатель плотности растворенных в ней веществ превышает норму более чем вдвое. Об этом пишет издание SCMP.

Детальная проверка показала, что при установке фильтра в сентябре 2020 года рабочий допустил критическую ошибку. В результате чистая вода попадала в канализацию, а техническая вода — непосредственно в питьевой кран.

Женщина сообщила о серьезных проблемах со здоровьем, вероятно, связанных с этим: нерегулярный менструальный цикл, незначительные повреждения печени и подозрение на негативное воздействие химических веществ.

Представитель компании, которая производит фильтры, признал техническую ошибку и предложил заменить устройство на новое. Однако женщина считает это недостаточной компенсацией, ведь речь идет о пяти годах употребления воды ненадлежащего качества. "Как вы компенсируете мне проблемы со здоровьем?" — спрашивает она.

Мастер совершил ошибку при установке фильтра для воды Фото: Baidu

Похожий инцидент произошел в провинции Чжэцзян. Ребёнок месяцами употреблял молоко, смешанное со сточными водами. История Лю также стала предметом широкого обсуждения безопасности бытовых приборов и ответственности производителей за качество установленного оборудования.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о 41-летней Нине Манро из Австралии, которая начала выпивать по четыре литра воды в день, надеясь быстрее выздороветь. Однако вместо пользы это привело к госпитализации.

Между тем 65-летний Сокусекисай Ояма из Японии уже более трех десятилетий ежедневно ест лапшу быстрого приготовления. Его любовь к этому блюду зародилась еще во время учебы на инженера в токийском университете Гунма.

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