К преждевременному старению может привести то, что многие люди делают каждый день

Ученые пришли к выводу, что слишком долгое сидение на одном месте может привести к преждевременному старению, даже если человек занимается спортом.

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Мы живем в эпоху высоких технологий, а потому современная жизнь неразрывно связана с компьютерами, планетами и смартфонами. Многие люди проводят очень много времени перед экраном, сидя на одном месте. Как показало исследование американских ученых, опубликованное в журнале PLOS ONE, молодые взрослые проводят более 60 часов в неделю, сидя на одном месте, что значительно истощает здоровье и может привести к преждевременному старению, пишет Earth.

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Ученые изучили влияние длительного сидения на здоровье молодых взрослых, в частности, изучая такие показатели, как уровень холестерина и индекс массы тела. В исследовании приняли участие более 1000 человек возрастом от 28 до 49 лет, средний возраст которых составил 33 года. Участники сообщили, что в среднем сидят почти 9 часов в день, а некоторые даже сидят на одном месте до 16 часов в день.Такой малоподвижный образ жизни может иметь серьезные последствия для здоровья, увеличивая риск сердечных заболеваний и преждевременного старения, говорят авторы исследования.

Результаты исследования опровергают миф о том, что 20 минут ежедневных умеренных упражнений достаточно, чтобы компенсировать последствия сидения в течение всего дня. Ученые считают, что этого недостаточно, чтобы избежать негативных последствий для здоровья из-за малоподвижного образа жизни.

Согласно исследованию, те, кто в среднем проводит, сидя по 8 часов в день, и даже делает некоторые физические упражнения, имеют высокий риск возникновения сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний. Длительное сидение имеет последствия не только для физического здоровья, говорят ученые. Оно также влияет на психическое здоровье. Исследование указывает на связь между высоким уровнем сидячего поведения и повышенным уровнем тревожности, депрессии и снижением когнитивных функций. При длительных периодах бездействия мозг получает меньше крови, что со временем может привести к снижению остроты ума и эмоциональному стрессу.

Авторы исследования говорят, что для снижения риска преждевременного старения в раннем взрослом возрасте нужно значительно сократить время сидения и увеличить время для физических упражнений. Быстрая прогулка в конце дня может уже не помочь, поэтому ученые рекомендуют бег или езду на велосипеде в течение как минимум 30 минут в день. Результаты исследования показывают, что такие действия могут дать положительный эффект. Люди, которые включают больше физических движений в свой распорядок дня день, сообщили о более высоком уровне счастья и когнитивной активности, говорят ученые.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, из-за чего мы неправильно меряем давление. Наше давление подвержено огромному количеству внешних и внутренних факторов, влияющих на его повышение и понижение. Однако недавно ученые выяснили, что незаметная повседневная привычка может нарушать показатели его измерения.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что именно заставляет нас видеть сновидения. Наш сон на самом деле включает в себя целый ряд важных фаз, проходя которые мы доходим до виденья сновидений. Ученые долгое время не могли разгадать причину этого важного момента ночного отдыха, однако новое исследование помогло им разгадать эту тайну.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.