До передчасного старіння може призвести те, що багато людей роблять щодня

Вчені дійшли висновку, що занадто довге сидіння на одному місці може призвести до передчасного старіння, навіть якщо людина займається спортом.

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Ми живемо в епоху високих технологій, а тому сучасне життя нерозривно пов'язане з комп'ютерами, планетами і смартфонами. Багато людей проводять дуже багато часу перед екраном, сидячи на одному місці. Як показало дослідження американських учених, опубліковане в журналі PLOS ONE, молоді дорослі проводять понад 60 годин на тиждень, сидячи на одному місці, що значно виснажує здоров'я і може призвести до передчасного старіння, пише Earth.

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Учені вивчили вплив тривалого сидіння на здоров'я молодих дорослих, зокрема, вивчаючи такі показники, як рівень холестерину та індекс маси тіла. У дослідженні взяли участь понад 1000 осіб віком від 28 до 49 років, середній вік яких становив 33 роки. Учасники повідомили, що в середньому сидять майже 9 годин на день, а деякі навіть сидять на одному місці до 16 годин на день. Такий малорухливий спосіб життя може мати серйозні наслідки для здоров'я, збільшуючи ризик серцевих захворювань і передчасного старіння, кажуть автори дослідження.

Результати дослідження спростовують міф про те, що 20 хвилин щоденних помірних вправ достатньо, щоб компенсувати наслідки сидіння протягом усього дня. Учені вважають, що цього недостатньо, щоб уникнути негативних наслідків для здоров'я через малорухливий спосіб життя.

Згідно з дослідженням, ті, хто в середньому проводить, сидячи по 8 годин на день, і навіть робить деякі фізичні вправи, мають вищий ризик виникнення серцево-судинних і метаболічних захворювань. Тривале сидіння має наслідки не лише для фізичного здоров'я, кажуть учені. Воно також впливає на психічне здоров'я. Дослідження вказує на зв'язок між високим рівнем сидячої поведінки та підвищеним рівнем тривожності, депресії та зниженням когнітивних функцій. За тривалих періодів бездіяльності мозок отримує менше крові, що згодом може призвести до зниження гостроти розуму та емоційного стресу.

Автори дослідження кажуть, що для зниження ризику передчасного старіння в ранньому дорослому віці потрібно значно скоротити час сидіння і збільшити час для фізичних вправ. Швидка прогулянка наприкінці дня може вже не допомогти, тому вчені рекомендують біг або їзду на велосипеді протягом щонайменше 30 хвилин на день. Результати дослідження показують, що такі дії можуть дати позитивний ефект. Люди, які включають більше фізичних рухів у свій розпорядок дня на день, повідомили про вищий рівень щастя та когнітивної активності, кажуть науковці.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, через що ми неправильно міряємо тиск. Наш тиск схильний до величезної кількості зовнішніх і внутрішніх чинників, що впливають на його підвищення і зниження. Однак нещодавно вчені з'ясували, що непомітна повсякденна звичка може порушувати показники його вимірювання.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили, що саме змушує нас бачити сновидіння. Наш сон насправді містить цілу низку важливих фаз, проходячи які ми доходимо до бачення сновидінь. Вчені довгий час не могли розгадати причину цього важливого моменту нічного відпочинку, проте нове дослідження допомогло їм розгадати цю таємницю.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.