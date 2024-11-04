Просили победы: в римской крепости нашли подношение богу войны из чистого золота (фото)

Во время раскопок в Грузии найден необычный артефакт, который предназначался для бога Юпитера Долихена.

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В Грузии археологи нашли подношение богу войны из чистого золота, когда проводили раскопки 1800-летней римской крепости, пишет LiveScience.

"Это была тонкая пластина, на которой была выгравирована надпись на греческом, посвященная богу Юпитеру Долихену. Его особенно почитали римские солдаты. Юпитер считался богом войны и победы", — говорит археолог из Варшавского университета и заместитель руководителя раскопок Наталия Локли.

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По ее словам, имя божества объединяет бога Юпитера, который считался богом неба, бури и молнии, с Долихеном – богом грома, культ которого зародился на территории современной Турции.

"Культ Юпитера Долихена распространился по всей Римской империи, достигнув своего пика между 1 и 3 веками н.э.", — подчеркивает экперт.

Исходя из такой находки, ученые предполагают, что на территории изучаемой римской крепости Гонио-Апсарос, должно быть и святилище Юпитера Долихена. Археологам его пока найти не удалось. Вероятно, обнаруженный золотой артефакт предназначался для святилища, где его бы поместили на стену или алтарь Юпитеру Долихену.

В древние времена было принято делать подношения божества. Иногда это делали в надежде на то, что божество поможет решить насущные проблемы или каким-то образом вмешается. Подношение же Юпитеру Долихену могло быть сделано в надежде на победу в битве.

Команда также сделала и другие находки в форте, среди которых были остатки мозаики в одном из домов. Археологи считают, что скорее всего, этот до с мозаикой принадлежал командиру гарнизона.

"Мозаика имеет геометрический мотив, но из-за больших недостающих частей, мы все еще анализируем изображение на ней", — рассказывает Локли.

Сохранившиеся фрагменты мозаики содержат красные и розовые линии на белом фоне.

Кроме этого, на территории древнего форта удалось найти винный пресс и печи, которые использовались для обжига амфор и керамических сосудов, в которых после хранили вино. Археологи подозревают, что в крепости не только делали вино, но возможно, и экспортировали его в другие места.

Напомним, в Ираке нашли 5000-летний храм, посвященный богу войны. На огромной ритуальной площади пять тысяч лет назад приносили в жертву животных.