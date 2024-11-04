Просили перемоги: у римській фортеці знайшли підношення богу війни з чистого золота (фото)

Під час розкопок у Грузії знайдено незвичайний артефакт, який призначався для бога Юпітера Доліхена.

Related video

У Грузії археологи знайшли підношення богу війни з чистого золота, коли проводили розкопки 1800-річної римської фортеці, пише LiveScience.

"Це була тонка пластина, на якій було вигравірувано напис грецькою, присвячений богу Юпітеру Доліхену. Його особливо шанували римські солдати. Юпітер вважався богом війни та перемоги", — каже археологиня з Варшавського університету та заступниця керівника розкопок Наталія Локлі.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За її словами, ім'я божества об'єднує бога Юпітера, якого вважали богом неба, бурі й блискавки, з Доліхеном — богом грому, культ якого зародився на території сучасної Туреччини.

"Культ Юпітера Доліхена поширився всією Римською імперією, досягнувши свого піка між 1 і 3 століттями н.е.", — наголошує екперт.

Виходячи з такої знахідки, вчені припускають, що на території досліджуваної римської фортеці Гоніо-Апсарос, має бути й святилище Юпітера Доліхена. Археологам його поки знайти не вдалося. Ймовірно, виявлений золотий артефакт призначався для святилища, де його б помістили на стіну або вівтар Юпітеру Доліхену.

У стародавні часи було заведено робити підношення божеству. Іноді це робили в надії на те, що божество допоможе розв'язати нагальні проблеми або якимось чином втрутиться. Підношення ж Юпітеру Доліхену могло бути зроблено в надії на перемогу в битві.

Команда також зробила й інші знахідки у форті, серед яких були залишки мозаїки в одному з будинків. Археологи вважають, що найімовірніше, цей будинок із мозаїкою належав командиру гарнізону.

"Мозаїка має геометричний мотив, але через великі відсутні частини, ми все ще аналізуємо зображення на ній", — розповідає Локлі.

Збережені фрагменти мозаїки містять червоні та рожеві лінії на білому тлі.

Окрім цього, на території стародавнього форту вдалося знайти винний прес і печі, які використовували для випалу амфор і керамічних посудин, у яких після зберігали вино. Археологи підозрюють, що у фортеці не тільки робили вино, але можливо, й експортували його в інші місця.

Нагадаємо, в Іраку знайшли 5000-річний храм, присвячений богу війни. На величезній ритуальній площі п'ять тисяч років тому приносили в жертву тварин.